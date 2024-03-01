Почему я просыпаюсь ночью и как снова заснуть: действенные советы

35,5% американцев просыпаются посреди ночи 3 или больше ночей в неделю. В Украине соответствующее исследование не проводилось, однако, учитывая нашу суровую реальность, можно предположить, что этот процент будет гораздо выше.

В мире, который несется в таком ритме, что 24 часа всегда мало, это время слишком ценно. Почему мы просыпаемся ночью, как быстро заснуть снова и как избавиться от проблемы, если она начала надоедать, выясним дальше.

Причины ночных пробуждений

Причины могут быть самыми разными: от банальных до вообще диковинных. К примеру, эзотерики считают, что люди просыпаются из-за активности ведьм и темных сил. А вот эксперты по сну объясняют, что пробуждение в период с 03:00 до 04:00 – типичное явление, ведь тело уже начинает готовиться к утру.

Другие причины ночных пробуждений – это, в частности:

– стрессы, депрессии, тревожные расстройства;

– кофе, чай, алкоголь и некоторые лекарства перед сном;

– старение – с возрастом качество сна ухудшается, человек становится более чувствительным к таким раздражителям, как шум и свет.

"Простейшей" причиной пробуждения ночью является неудобное спальное место, в частности, матрас – решить проблему в таком случае довольно легко.

Выбор спального места для качественного сна

Некомфортный матрас – это когда долго крутишься и все не заснешь, когда "там давит, там что-то колет, там спина занемела". При таких условиях ты уже с вечера представляешь, как утром проснешься с болью в пояснице и шее.

Чтобы избавиться от проблемы, важно правильно и взвешенно подойти к выбору спального места, прежде всего матраса. Для этого нужно учесть свои особенности, например, проблемы с позвоночником, тревожность сна и т.д.

В частности, обратите внимание, что:

– для людей с разным весом нужны матрасы разной жесткости;

– детям, подросткам и взрослым – разные типы матрасов;

– если есть проблемы с позвоночником, выберите модель, которая будет его поддерживать;

– и главное – если сделаете правильный выбор, сможете спать без пробуждений.

В этом помогут консультанты магазинов "Венето", которые предлагают широкий ассортимент матрасов. Бренд появился на украинском рынке в 1993 году и до сих пор является его неизменным лидером.

Высококачественные ортопедические матрасы и товары для сна "Венето" рекомендованы Ассоциацией ортопедов и травматологов Украины. В частности, технологичная и проверенная временем серия матрасов Dynamic, не имеющая аналогов в Украине, оснащена французской мультизональной системой поддержки позвоночника Orthopedic Flex. Это означает, что все части тела будут окружены разными уровнями поддержки и смогут максимально расслабиться. Различные зоны жесткости матраса подстроятся под ваши контуры, равномерно распределят вес и улучшат кровообращение.

А если вы – пара с разницей в весе более 30 кг, присмотритесь к матрацу "Инь-Янь", который предлагает четыре возможных трансформации. Часть матраса имеет более мягкую поверхность, другая – более жесткую.

Интересно, что "Венето" создали его на основе статистики, которая утверждает: 12% семейных пар спят отдельно из-за разных предпочтений по жесткости матраса.

А вот если вы любите, чтобы кровать была, как мягкие объятия, где сразу забываешь обо всех хлопотах мира, присмотритесь к модели "Люкс Мульти софт". Система CloudSoft в его основе даст ощущение мягкости и комфорта, и в то же время будет оптимально поддерживать позвоночник в любой позе. Благодаря анатомической пене с эффектом памяти Memory Flex матрас подстроится под контуры тела и уменьшит боль в спине.

Также эта модель удивит эффектом лето-зима – зимой будет согревать, а летом – дарить прохладу. Двухуровневый блок для идеального баланса придаст повышенный комфорт, а благодаря ручной отделке этот матрас имеет изысканный и совершенный вид.

Как снова заснуть, если проснулся

Если вы проснулись посреди ночи и снова уснули – это нормальная ситуация, которая не представляет никакой угрозы. А вот если уже прошло минут 15, уже и овечек сосчитали, и слоников, а сон все не идет, воспользуйтесь советами:

– избегайте похода в туалет;

– прекратите включать телефон и смотреть на часы;

– оставьте домашних питомцев в другой комнате;

– попробуйте воспользоваться "военным" методом засыпания: сосредотачивайте внимание на каждой части тела от макушки до пяток и постепенно их расслабляйте, сосредоточьтесь на дыхании. С каждым вдохом сосредоточьтесь на том, чтобы ваше тело почувствовало тяжесть;

– если ситуация с пробуждениями начинает повторяться, избегайте употребления алкоголя перед сном и проветривайте комнату.

Если по недосыпанию появляется нервная возбудимость, упадок сил, вялость в течение дня, а также раздражительность и нервозность, необходимо обратиться к специалисту. Лечение бессонницы может охватывать изменение образа жизни, корректировку времени сна и бодрствования, или терапию.

Как сообщал OBOZ.UA, сохранить здоровый сон в условиях войны, попрощаться с бессонницей и вернуть желание жить полноценно можно, следуя нескольким советам. Недостаток сна угрожает организму целым рядом опасных последствий: от потери внимательности к понижению иммунитета.

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