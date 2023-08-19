Как будет на украинском 'копчик': как правильно перевести

Говоря о человеческом теле, тем кто недавно перешел на украинский язык бывает трудно вспомнить нужные слова на обозначение его частей, поэтому они прибегают к употреблению русизмов. Это простой путь, но неправильный, ведь у украинского есть собственная анатомическая терминология. Как называются части головы и лица, например, мы рассказывали раньше.

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В этот раз темой станут части нижней половины тела. Какие слова здесь нужно употреблять, объяснил в своем экспресс-уроке языковед Александр Авраменко.

Так часто трудности вызывает правильный перевод названия самой нижней части позвоночника, его окончание. Неопытные говорящие часто употребляют слово "копчик", тогда как на украинском он называется "куприк".

Ниже копчика находятся те части, которые некоторые по привычке называют "ягодиці" и "бедра". Этим людям Авраменко предложил запомнить правильные соответствия – "сідниці" и "стегна". В единственном числе – "сідниця" и "стегно".

Ту же часть ноги, которая находится между коленом и стопой, неправильно называть "голінь". Здесь можно выбрать одно из двух слов – "гомілка" или "голінка". Оба варианта верны. А задняя часть голени, та, где находится выразительная мышца, это "литка" – с ударением на первый слог, а во множестве "литки" – здесь ударение смещается на второй слог.

Итак, словарик новых слов по итогам урока выглядит так:

копчик – куприк;

ягодиця – сідниця;

бедро – стегно;

голінь – гомілка або голінка;

задня частина гомілки – литка.

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