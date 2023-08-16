newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"Пирожене, морожене, конфєти": как правильно называть сладости на украинском

Юлия Потерянко
Жизнь
1 минута
855
'Пирожене, морожене, конфєти': как правильно называть сладости на украинском

Как украинская кухня богата оригинальными и уникальными блюдами, так и украинский язык имеет немалый арсенал слов, связанных с кулинарией. Сегодня остановимся на едва ли не самой приятном разделе – на разнообразных сладости.

Видео дня

Проект "Мова – ДНК нації" собрал небольшой словарь, как правильно переводить названия сладких блюд на украинский. Особенно полезен он будет тем, кто только переходит с русского и еще не очень хорошо ориентируется в лексике.

Нередко в таком случае говорящие просто трансформируют русское слово под украинское звучание. И получаются такие суржикизимы как "пирожене", "морожене", "конфети" или "печення".

Правильные соответствия здесь следующие:

  • пирожене – тістечко;
  • леденець – льодяник;
  • морожене – морозиво;
  • канфети – цукерки;
  • печення – печиво;
  • лєпьошка – корж;
  • хлоп’я – пластівці.
"Пирожене, морожене, конфєти": как правильно называть сладости на украинском

Примечательно, что в разговорной речи все же можно употреблять слово "конфети", или даже диалектное "конхвети". В западных регионах Украины также можно встретить вариант "цукорки". Но литературной нормой все же остается вариант "цукерки".

Слово "морожене" в украинском языке бытует, но это прилагательное для обозначения чего-то замороженного. Например, можно сказать "морожене м'ясо".

А если сместить ударение в слове "хлоп’я" на последний слог, то получится уменьшительная форма слова "хлопчик". Как видим, к сладостям прямого отношения оно не имеет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем в украинском языке отличаются слова "відносини", "взаємини", та "стосунки".

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.