"Пирожене, морожене, конфєти": как правильно называть сладости на украинском
Как украинская кухня богата оригинальными и уникальными блюдами, так и украинский язык имеет немалый арсенал слов, связанных с кулинарией. Сегодня остановимся на едва ли не самой приятном разделе – на разнообразных сладости.
Проект "Мова – ДНК нації" собрал небольшой словарь, как правильно переводить названия сладких блюд на украинский. Особенно полезен он будет тем, кто только переходит с русского и еще не очень хорошо ориентируется в лексике.
Нередко в таком случае говорящие просто трансформируют русское слово под украинское звучание. И получаются такие суржикизимы как "пирожене", "морожене", "конфети" или "печення".
Правильные соответствия здесь следующие:
- пирожене – тістечко;
- леденець – льодяник;
- морожене – морозиво;
- канфети – цукерки;
- печення – печиво;
- лєпьошка – корж;
- хлоп’я – пластівці.
Примечательно, что в разговорной речи все же можно употреблять слово "конфети", или даже диалектное "конхвети". В западных регионах Украины также можно встретить вариант "цукорки". Но литературной нормой все же остается вариант "цукерки".
Слово "морожене" в украинском языке бытует, но это прилагательное для обозначения чего-то замороженного. Например, можно сказать "морожене м'ясо".
А если сместить ударение в слове "хлоп’я" на последний слог, то получится уменьшительная форма слова "хлопчик". Как видим, к сладостям прямого отношения оно не имеет.
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