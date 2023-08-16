'Пирожене, морожене, конфєти': как правильно называть сладости на украинском

Как украинская кухня богата оригинальными и уникальными блюдами, так и украинский язык имеет немалый арсенал слов, связанных с кулинарией. Сегодня остановимся на едва ли не самой приятном разделе – на разнообразных сладости.

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Проект "Мова – ДНК нації" собрал небольшой словарь, как правильно переводить названия сладких блюд на украинский. Особенно полезен он будет тем, кто только переходит с русского и еще не очень хорошо ориентируется в лексике.

Нередко в таком случае говорящие просто трансформируют русское слово под украинское звучание. И получаются такие суржикизимы как "пирожене", "морожене", "конфети" или "печення".

Правильные соответствия здесь следующие:

пирожене – тістечко;

леденець – льодяник;

морожене – морозиво;

канфети – цукерки;

печення – печиво;

лєпьошка – корж;

хлоп’я – пластівці.

Примечательно, что в разговорной речи все же можно употреблять слово "конфети", или даже диалектное "конхвети". В западных регионах Украины также можно встретить вариант "цукорки". Но литературной нормой все же остается вариант "цукерки".

Слово "морожене" в украинском языке бытует, но это прилагательное для обозначения чего-то замороженного. Например, можно сказать "морожене м'ясо".

А если сместить ударение в слове "хлоп’я" на последний слог, то получится уменьшительная форма слова "хлопчик". Как видим, к сладостям прямого отношения оно не имеет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем в украинском языке отличаются слова "відносини", "взаємини", та "стосунки".

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