Как назвать по-украински 'скулы': благозвучный заменитель

Если проанализировать, как часто мы употребляем в речи названия частей тела, вы можете быть удивлены. Это довольно распространенные слова, к которым говорящие очень сильно привыкают. Поэтому при переходе на украинский так непросто даются существительные именно этого типа.

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В связи с этим языковед Александр Авраменко посвятил им отдельный экспресс-урок украинского. Для него он выбрал слова, обозначающие части лица и головы.

Так, например, горизонтальный выступ, расположенный ниже глаза, но выше щеки, многие привычно называют словом "скулы". Однако в украинском языке оно не используется. Так же нет в ней слов "виски" и "веки", а также "челюсть" на обозначение части тела.

Боковые части черепа на украинском правильно называть "скроні". Выпуклая кость, которая начинается от виска и проходит под глазом – это "вилиця". Подвижные складки кожи, которыми мы прикрываем глаза называются "повіки" (в единственном числе - "повіко" или "повіка"). А кости, в которых расположены зубы – это "щелепи". Это слово произносится с ударением на первый слог.

Интересный факт – слово "челюсть" в украинском языке все же бытует. Но обозначает выходное отверстие печи. Сводчатую часть, через которую в нее ставят и достают посуду с пищей.

И еще несколько слов на обозначение частей тела:

вії – волоски на веках;

– волоски на веках; піднебіння – верхняя часть полости рта;

– верхняя часть полости рта; ясна – покрытые слизистой мягкие ткани, окружающие зубы;

– покрытые слизистой мягкие ткани, окружающие зубы; потилиця – задняя часть головы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно перевести на украинский язык такие термины, как "наложенный платеж" и "рассрочка".

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