Как бороться с засухой в саду: летние советы

Летняя жара и длительное отсутствие осадков могут привести к настоящей засухе в саду. При длительном недостатке влаги в почве уровень испарений существенно превышает уровень поступления воды, в результате чего растения начинают погибать.

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Недостаточное количество влаги является причиной снижения тургора – побеги и листья начинают увядать. Корневая система не может обеспечить потребности в воде и питательных веществах всей надземной части. Издание Daily Mail рассказало, как бороться с засухой в саду.

Растения иногда испытывают нехватку воды даже в увлажненной почве. Опытные огородники советуют обратить внимание на кислотность. Избыток солей также приводит к тяжелым последствиям. Кислотный концентрированный грунт способен вытягивать влагу из стеблей, листьев и корней.

Какие растения хорошо переносят засуху

Для засушливых регионов следует выбрать неприхотливые растения:

петунию;

портулак;

пеларгонию;

бархатцы.

Поэтому целесообразно со временем регулировать посадку и соблюдать севооборот. К засухоустойчивым растениям также относят молочай, вербену, шалфей, лаванду, гвоздики, тысячелистник, гелениум, суккуленты, чабрец и т.д.

Эксперты советуют добавить в компост влагосберегающий гель или купить компост с влагоудерживающими добавками. Не стоит вносить много удобрений в короткий промежуток времени – это может вызвать у растений стресс. Обратите внимание на режим полива.

Если пожелтела трава

Вполне естественно, что во время засухи трава желтеет. Дело здесь не в удобрениях (их вносить не нужно), а в особенностях кошения. Не скашивайте траву слишком коротко, иначе она будет быстро увядать. Укорачивать стебли рекомендуют максимум на 30 процентов их длины – они не должны быть короче 4-5 сантиметров. Нельзя косить газон на солнце – лучи будут попадать прямо на дерн, что приведет к быстрому пожелтению.

Правила полива

Важно, чтобы система полива не контактировала напрямую с растением, ее основная задача – орошать почву. Чрезмерное количество воды может вызвать появление плесени на листьях. Температура полива не должна быть слишком низкой. Если поливаете грядку из шланга, делайте это утром или вечером. Активное солнце приведет к быстрому испарению. Можно использовать пористые шланги или капельные трубки, а также сформировать слой мульчи для сохранения влаги.

Кстати, капельный полив можно организовать своими руками. Дозировку определяют по простой формуле: площадь грядки умножаем на среднюю суточную потребность в воде (последняя обычно составляет 4 мм). Как сделать капельный полив из бутылок или полиэтилена – читайте в материале.

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