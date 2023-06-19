Никогда этого не делайте: ошибка, которая быстро испортит ваш газон

Аккуратный и ухоженный газон – настоящее украшение двора. Однако летний зной может стать настоящим испытанием. Для упорядочения газона большое значение имеют погодные условия и время суток.

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Траву рекомендуют косить не реже одного раза в две недели. Издание Porady Interia предлагает ознакомиться с важнейшими правилами кошения газона.

Жара ослабляет газон

Важно укоротить стебли максимум на 30 процентов их длины – они не должны быть короче четырех-пяти сантиметров. Если не следовать этому совету, газон будет подвержен чрезмерной потере воды, следствием чего будет обесцвеченная сухая трава и куски обнаженной земли.

Можно ли косить траву на солнце

Косить газон на солнце не рекомендуется. Лучи будут попадать прямо на дерн, что приведет к перегреву растения. Без правильного ухода, включая полив и оптимальное время скашивания, растительный покров начнет гибнуть. Трава, укороченная на солнце, имеет худшие условия для регенерации.

Работа на активном дневном солнце будет негативно влиять и на организм. Есть риск получить обезвоживание, упасть в обморок или даже испытать тепловой удар.

Какое лучшее время для кошения травы

С 11 до 16 часов лучше избегать работы под прямыми солнечными лучами в летнюю жару. Утром косить траву тоже не стоит – на лезвиях будет собираться роса, а скашивание мокрой травы приводит к более быстрому износу ножей косилки.

Идеальное время для упорядочения газона – между 16:00 и 18:30 вечера. За это время дерн становится более упругим и восприимчивым к укорочению. За ночь газон восстановится, а без палящего солнца свежескошенная трава не подвергается быстрому испарению воды.

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