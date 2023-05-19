Как получить богатый урожай, если земельный участок маленький: советы

Стандартный участок в шесть соток – это не так уж много. С такого клочка земли собрать огромный урожай не удастся. Но при правильном подходе даже он может все лето приносить овощи на свежие салаты и дать достаточно урожая для запасов на зиму.

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OBOZREVATEL собрал основные лайфхаки и уловки, как сделать маленький огород максимально плодородным. Придется немного потрудиться и проявить фантазию, но результат точно будет того стоить.

Подготовка почвы

Дать хороший урожай может только хорошо подкормленная и обработанная почва. Поэтому маленький участок особенно важно вовремя перекопать и внести в него подходящие к составу земли удобрения.

Планировка грядок

Чем меньше участок, тем меньше лишнего на нем должно быть. Поэтому еще до высева рассады проанализируйте, что употребляет в пищу ваша семья – не стоит отдавать землю под артишоки, если вы не едите их постоянно. Лучше посадить те же огурцы или помидоры. Составьте список того, что вы хотите выращивать, посмотрите, как совмещаются эти культуры между собой, спланируйте грядки так, чтобы между растениями не было плохого соседства. Рассчитывайте посевы так, чтобы с одной грядки можно было собрать два урожая. Например, после раннего редиса или гороха можно будет использовать тот же клочок земли для выращивания скороспелой моркови или кольраби. Нарисовать план расположения грядок для маленького огорода с графиком их использования – это тоже хорошая идея.

Чередование растений на грядке

Если на одном и том же клочке земли сажать постоянно одну культуру, она истощает землю. Поэтому важно правильно чередовать растения, чтобы каждый год иметь хороший урожай. Такая очередность позволит не просто поддержать плодородие земли, но и насытить ее полезными веществами. Например, на одной и той же грядке можно сначала вырастить морковь, сельдерей или петрушку, а в следующем году использовать ее для овощей семейства пасленовых – картофеля, томатов, перца или баклажанов. И еще через год здесь будут хорошо чувствовать себя бобовые или злаки. На месте тыквенных через год можно разбить цветник с астрами или вырастить салат, а после них – любую капусту или ее родственников (редька, редис, хрен).

Отсутствие промежутков

Если вы хорошо рассчитали соседство растений, между грядками можно не делать больших промежутков и засевать участки земли практически впритык. Главное правило здесь: между собой будут конкурировать растения одинаковой высоты и похожей структуры листьев. Вот примеры плохих пар:

огурцы, морковь и помидоры не подружатся с картофелем, баклажанами и тыквами;

лук и чеснок будут мешать росту бобовых и всех видов капусты.

А такое соседство, напротив, будет хорошим:

кустовая фасоль отвадит от картофеля колорадского жука и насытит землю нужным ему азотом;

фасоль, петрушка и пряные травы будут отгонять от любых соседей вредных насекомых;

чеснок и лук защитят овощи от грибков.

Подбор сортов

Если места для выращивания растений мало, лучше брать сильно не разрастающиеся или низкорослые сорта. Плетущиеся культуры (тыквы и кабачки, фасоль, горох) можно выращивать на шпалерах – в вертикальном положении.

Вертикальные грядки

На ограниченном пространстве можно размещать вертикальные грядки – высокие наполненные грунтом короба, в которых клочки земли идут друг над другом, как полки в стеллаже. В них можно разместить растения с неглубокой корневой системой и невысокие культуры. Отдельные растения будут хорошо чувствовать себя даже в горшках.

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