Головоломка для самых внимательных: попробуйте быстро найти пчелу

Головоломки – задачи, которые помогут проверить уровень внимательности и концентрации. Мозгу нужны тренировки, а для проверки гибкости мышления и внимания можно выбрать разнообразные задания на логику, сложные, смешные или замысловатые вопросы, интеллектуальные математические игры.

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Самый простой способ – быстрые визуальные головоломки, которые сразу же покажут правильность найденного вами решения. В сети набирает популярность интересный тест, где среди лесной лужайки нужно найти пчелу.

Визуальные тесты – очень интересный способ провести время, хотя заметить спрятанные детали на изображении не всегда легко. Специалисты выяснили, что регулярно "испытывая" себя подобными задачами, можно улучшить память, развивать изобретательность и тренировать ум.

Удалось ли вам за минимальное время найти пчелу? Вот ответ – пчела находится в правой части рисунка возле ежика.

Кстати, польза от подобных тестов подтверждена проведенными исследованиями. Более 2800 взрослых от 65 лет проходили до десяти часовых тренировок мозга в течение 5-6 недель. Люди, прошедшие обучение, показали долговременное усовершенствование этих навыков. У них даже улучшилась работа памяти.

Раньше OBOZREVATEL предлагал еще одну визуальную головоломку для людей с идеальным зрением: нужно найти все футбольные мячи.

Также мы публиковали интересную оптическую иллюзию, по которой можно определить сокровенные черты характера.

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