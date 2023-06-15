Кто сможет найти все мячи за 25 секунд: головоломка для людей с идеальным зрением

Головоломки и визуальные тесты хорошо стимулируют процессы мышления, поэтому их часто используют в качестве тренажера для работы мозга. Основная функция таких тестов – улучшение памяти и проверка концентрации внимания.

Видео дня

С годами память слабеет, а содержать большой объем информации все сложнее. В сети набирает популярность интересный тест на внимательность.

В этой головоломке имеется поле, полное разных типов мячей. Это футбольные, теннисные, крикетные, баскетбольные и просто случайные мячи.

Задача состоит в том, чтобы заметить все футбольные мячи менее чем за 25 секунд.

Если вы справились с задачей, поздравляем – у вас идеальное зрение.

Кроме того, если вы будете регулярно тренировать мозг подобными головоломками и тестами, вы можете уменьшить риск нейродегенеративных состояний, деменции и болезни Альцгеймера.

В одном исследовании принимали участие более 2800 взрослых от 65 лет. Они проходили до десяти часовых тренировок мозга в течение 5-6 недель. Люди, прошедшие обучение, показали долговременное усовершенствование этих навыков. У них даже улучшилась работа памяти.

Ранее OBOZREVATEL публиковал интересную оптическую иллюзию, по которой можно определить сокровенные черты характера.

Также предлагаем ознакомиться с интересной головоломкой о корзине с четырьмя грушами.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.