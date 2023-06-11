Лишь самые умные решат эту головоломку за 10 секунд: проверьте себя

Чтобы заставить мозг работать эффективнее, неврологи и психиатры советуют бросать ему разные вызовы. Можно изучать иностранный язык, постоянно совершенствоваться в решении математических ребусов или загадок либо даже выделить немного времени для онлайн-головоломок.

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Разгадывание головоломки – это интересный способ проверить свою способность к нестандартному мышлению, а также просто интересное упражнение для логики. В сети набирает популярность интересная задача о корзине с четырьмя грушами.

Условия следующие: в комнате стоит корзина с четырьмя грушами. Возле корзины стоят четыре человека. Каждый взял по одной груше, и в конце в корзине осталась еще одна груша. Как это возможно?

Дайте себе немного времени, чтобы подумать и не огорчайтесь, если на решение головоломки вы потратили больше 10-ти секунд. Естественно, подобные тесты только условно можно отнести к категории "умственных". Они не могут определять ваш уровень умственных способностей и IQ. Поэтому просто оценивайте подобные головоломки как способ тренировки мозга.

Настало время раскрыть карты. Правильный ответ: каждый из четырех присутствующих брал по одной груше, а последний взял оставнуюся грушу вместе с корзинкой.

По данным WebMD, медицинские исследования показывают, что тренировка мозга подобными головоломками потенциально снижает риск неврологических заболеваний, деменции или болезни Альцгеймера.

Потому игры, головоломки и другие виды тренировки мозга могут помочь замедлить потерю памяти и предупредить другие психические проблемы.

В одном исследовании принимали участие более 2800 взрослых возрастом от 65 лет. Они проходили до десяти часовых тренировок мозга в течение 5-6 недель. Люди, прошедшие обучение, показали долговременное усовершенствование этих навыков. У них даже улучшилась работа памяти.

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