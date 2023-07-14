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Головоломка для людей с высоким IQ: сердце найдут на картинке только избранные

Алина Милсент
Жизнь
2 минуты
1,3 т.
Головоломка для людей с высоким IQ: сердце найдут на картинке только избранные

Головоломки и визуальные тесты полезны не только как ежедневное развлечение. Помогая отвлечься от проблем, тревог и рутины, они полезны и с медицинской точки зрения.

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Исследования подтвердили, что регулярные "головоломочные" тренировки могут снизить риск неврологических заболеваний, таких как деменция или болезнь Альцгеймера. В сети набирает популярность интересный тест. Среди забавных слоников нужно найти скрытый объект.

На рисунке изображены яркие разноцветные слоники. Суть задачи состоит в том, чтобы за минимальное время найти среди них скрытое сердце.

Головоломка для людей с высоким IQ: сердце найдут на картинке только избранные

Разнообразие цветов, бабочек и изогнутых линий несколько усложняет задачу. Головоломка полезна для тренировки зрения и концентрации внимания.

Удалось ли вам найти сердце на изображении? Если да – то за какое время? Крохотный символ находится в верхней части рисунка. Нужно посмотреть в верхний центр изображения на белого слона и перейти вниз к его розовому соседу внизу. Сердце находится под ухом слона, рядом с розовой бабочкой.

Есть и более легкие задачи: попробуйте найти слона в цилиндре, слона, который держит банан, или элегантного слона, носящего пояс с цветами.

Головоломка для людей с высоким IQ: сердце найдут на картинке только избранные

Кстати, известный психолог Ричард Грегори является автором теории визуального предположения. Ученый выяснил, что основное восприятие мозга базируется на поверхностной обработке "сверху вниз". По результатам исследования, почти 90% информации, воспринимаемой нашими глазами, теряется до того, как она достигнет мозга.

Ранее OBOZREVATEL предлагал разгадать оптическую иллюзию, исполненную в стиле древней гравюры. Прекрасный принц ищет свою принцессу, и только наблюдательные могут заметить ее на картинке за минимальное количество времени.

Также мы публиковали интересный визуальный тест: на рисунке нужно быстро найти пчелу.

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