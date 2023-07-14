Головоломка для людей с высоким IQ: сердце найдут на картинке только избранные

Головоломки и визуальные тесты полезны не только как ежедневное развлечение. Помогая отвлечься от проблем, тревог и рутины, они полезны и с медицинской точки зрения.

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Исследования подтвердили, что регулярные "головоломочные" тренировки могут снизить риск неврологических заболеваний, таких как деменция или болезнь Альцгеймера. В сети набирает популярность интересный тест. Среди забавных слоников нужно найти скрытый объект.

На рисунке изображены яркие разноцветные слоники. Суть задачи состоит в том, чтобы за минимальное время найти среди них скрытое сердце.

Разнообразие цветов, бабочек и изогнутых линий несколько усложняет задачу. Головоломка полезна для тренировки зрения и концентрации внимания.

Удалось ли вам найти сердце на изображении? Если да – то за какое время? Крохотный символ находится в верхней части рисунка. Нужно посмотреть в верхний центр изображения на белого слона и перейти вниз к его розовому соседу внизу. Сердце находится под ухом слона, рядом с розовой бабочкой.

Есть и более легкие задачи: попробуйте найти слона в цилиндре, слона, который держит банан, или элегантного слона, носящего пояс с цветами.

Кстати, известный психолог Ричард Грегори является автором теории визуального предположения. Ученый выяснил, что основное восприятие мозга базируется на поверхностной обработке "сверху вниз". По результатам исследования, почти 90% информации, воспринимаемой нашими глазами, теряется до того, как она достигнет мозга.

Ранее OBOZREVATEL предлагал разгадать оптическую иллюзию, исполненную в стиле древней гравюры. Прекрасный принц ищет свою принцессу, и только наблюдательные могут заметить ее на картинке за минимальное количество времени.

Также мы публиковали интересный визуальный тест: на рисунке нужно быстро найти пчелу.

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