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Что вы видите первым на картинке? Это раскроет, какой вы человек

Алина Милсент
Жизнь
2 минуты
762
Что вы видите первым на картинке? Это раскроет, какой вы человек

Иллюстративные тесты могут быть интересным и увлекательным вариантом исследовать способы, которыми наш мозг интерпретирует информацию. Психолог Ричард Грегори разработал теорию визуального предположения, согласно которой основное восприятие мозга базируется на поверхностной обработке "сверху вниз", и почти 90% воспринимаемой нашими глазами информации теряется до того, как она достигнет мозга.

Видео дня

Мозг делает предположение на основе прошлого опыта и воспоминаний, связанных со знанием наблюдаемого объекта. Восприятие визуальных объектов может быть связано с подсознательными ассоциациями. В сети набирает популярность интересный тест. Внимательно посмотрите на рисунок. Что вы увидели первым?

Что вы видите первым на картинке? Это раскроет, какой вы человек

Кошки

Что вы видите первым на картинке? Это раскроет, какой вы человек

Кошек часто ассоциируют с мудростью и духовностью, поскольку их спокойный характер может символизировать внутренний мир и самоконтроль. В Древнем Египте кошки почитались как магические существа. Если вы сперва заметили двух кошек, вы очень внимательны к деталям, это изображение гораздо сложнее распознать.

Вы любите романтику и стремитесь к глубоким отношениям. Вам нравится проводить время за приятным ужином с партнером, в кругу семьи или близких друзей. Имея склонность к размышлению и фантазии, вы часто думаете о тайнах жизни и вселенной.

Вы очень избирательны по отношению к людям, которых подпускаете к себе, ища исключительно "родственные души". Много времени вы уделяете самопознанию или духовным практикам. Вы хотите достичь высокого уровня личного развития. Особенно важно для вас чувствовать себя любимыми и защищенными.

Собака

Что вы видите первым на картинке? Это раскроет, какой вы человек

Преданные, смелые, заботливые, веселые и бескорыстные собаки всегда готовы к новым приключениям и впечатлениям. Вы высоко цените верность и не способны предать того, кто вам доверяет. Вы любите жизнь во всех ее проявлениях, любите наслаждаться моментом, не упускаете возможности расслабиться и повеселиться. Ваша открытость и искренность располагает к себе людей. У гораздо вас больше хороших качеств, чем можно здесь перечислить.

Вы можете заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся. Вы знаете, какие слова сказать, чтобы поддержать и помочь. От природы вы настоящие добряки.

Исследование показало, что люди, которые сначала увидели собаку, являются более экстравертными, приятными и добросовестными. Добросовестность связана со склонностью к самодисциплине и выполнению задач. Вы предпочитаете спланированное, а не спонтанное поведение.

Ранее OBOZREVATEL публиковал тест, который поможет определять доминантное полушарие мозга и основные отличительные черты личности.

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