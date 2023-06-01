Что вы видите первым на картинке? Это раскроет, какой вы человек

Иллюстративные тесты могут быть интересным и увлекательным вариантом исследовать способы, которыми наш мозг интерпретирует информацию. Психолог Ричард Грегори разработал теорию визуального предположения, согласно которой основное восприятие мозга базируется на поверхностной обработке "сверху вниз", и почти 90% воспринимаемой нашими глазами информации теряется до того, как она достигнет мозга.

Видео дня

Мозг делает предположение на основе прошлого опыта и воспоминаний, связанных со знанием наблюдаемого объекта. Восприятие визуальных объектов может быть связано с подсознательными ассоциациями. В сети набирает популярность интересный тест. Внимательно посмотрите на рисунок. Что вы увидели первым?

Кошки

Кошек часто ассоциируют с мудростью и духовностью, поскольку их спокойный характер может символизировать внутренний мир и самоконтроль. В Древнем Египте кошки почитались как магические существа. Если вы сперва заметили двух кошек, вы очень внимательны к деталям, это изображение гораздо сложнее распознать.

Вы любите романтику и стремитесь к глубоким отношениям. Вам нравится проводить время за приятным ужином с партнером, в кругу семьи или близких друзей. Имея склонность к размышлению и фантазии, вы часто думаете о тайнах жизни и вселенной.

Вы очень избирательны по отношению к людям, которых подпускаете к себе, ища исключительно "родственные души". Много времени вы уделяете самопознанию или духовным практикам. Вы хотите достичь высокого уровня личного развития. Особенно важно для вас чувствовать себя любимыми и защищенными.

Собака

Преданные, смелые, заботливые, веселые и бескорыстные собаки всегда готовы к новым приключениям и впечатлениям. Вы высоко цените верность и не способны предать того, кто вам доверяет. Вы любите жизнь во всех ее проявлениях, любите наслаждаться моментом, не упускаете возможности расслабиться и повеселиться. Ваша открытость и искренность располагает к себе людей. У гораздо вас больше хороших качеств, чем можно здесь перечислить.

Вы можете заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся. Вы знаете, какие слова сказать, чтобы поддержать и помочь. От природы вы настоящие добряки.

Исследование показало, что люди, которые сначала увидели собаку, являются более экстравертными, приятными и добросовестными. Добросовестность связана со склонностью к самодисциплине и выполнению задач. Вы предпочитаете спланированное, а не спонтанное поведение.

Ранее OBOZREVATEL публиковал тест, который поможет определять доминантное полушарие мозга и основные отличительные черты личности.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.