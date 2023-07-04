Головоломка для людей с высоким IQ: найдите скрытое лицо на фото

Оптические иллюзии – это не просто увлекательные головоломки. Ученые доказали, что визуальные тесты являются отличным вариантом для тренировки мозга. Регулярное решение таких задач снижает риск неврологических заболеваний. Приятный бонус – такие тесты не требуют уйму времени или усилий. Достаточно всего 10-15 секунд, чтобы внимательно посмотреть на изображение и найти скрытые нюансы.

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В сети набирает популярность интересная оптическая иллюзия, исполненная в стиле древней гравюры. Прекрасный принц ищет свою принцессу, и только наблюдательные могут заметить ее на картинке за минимальное количество времени.

Включите таймер и попытайтесь найти принцессу за 9 секунд.

Эта оптическая иллюзия поможет проверить ваши наблюдательные возможности. Некоторые эксперты отмечают, что подобные задачи могут показать уровень умственных способностей, но все же для тщательного анализа следует использовать профессиональные тесты IQ.

Поэтому не огорчайтесь, если поиск прекрасной принцессы стал для вас невыполнимой задачей. Она была спрятана вот здесь – прямо в центре изображения.

Ранее OBOZREVATEL предлагал еще одну визуальную головоломку для людей с идеальным зрением: на рисунке нужно быстро найти пчелу.

Также мы публиковали интересный визуальный тест на определение доминантного полушария.

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