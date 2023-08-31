Головоломка для людей с высоким IQ: для решения есть всего 13 секунд

Головоломки могут быть очень сложными, в особенности когда они содержат строчки очевидно идентичных слов. Однако ежедневные упражнения помогут улучшить память, концентрацию внимания и в перспективе могут даже снизить риск возникновения неврологических проблем, поэтому не упускайте возможности потренировать мозг.

Видео дня

В сети набирает популярность интересная головоломка. Среди очень схожих слов нужно найти лишнее.

Задача состоит в том, чтобы заметить слово "play" ("играть") среди многих "pray" ("молиться").

Если вам трудно сконцентрироваться, можно разделить изображения на отдельные части. Это позволит "сканировать" строки или столбцы, а не рассматривать текст в целом.

Попытайтесь решить задачу за минимальное количество времени. Оптимальный показатель – 13 секунд. Но не волнуйтесь, если вы превысите лимит – тренировка мозга будет полезна в любом случае. Подобные задачи стимулируют когнитивные функции, критическое, логическое и созидательное мышление.

Удалось ли вам найти лишнее слово? Ниже публикуем правильный ответ.

Если вам понравилась эта оптическая иллюзия, попробуйте решить еще одну задачу, которая будет под силу только людям с высоким IQ. Для этого понадобятся внимательность и острое зрение. Посчитайте, сколько кругов скрыто на картинке, и постарайтесь дать точный ответ за 10 секунд.

Также OBOZREVATEL предлагает пройти тест Роршаха, что посредством чернильных пятен может определить, готовы ли вы идти вперед к успеху или до сих пор не можете исцелиться от прошлых ран.

Раньше OBOZREVATEL публиковал головоломку, которая поможет определить уровень ваш доверия.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.