Сколько кругов на картинке: головоломка, которая под силу только людям с высоким IQ

Оптические иллюзии помогают не только проверить внимание и концентрацию, но и развить эти навыки. Именно на это направлена задача, которую можно найти ниже.

Видео дня

Издание Jagran Josh опубликовало головоломку, решить которую смогут только единицы. Для этого понадобятся внимательность и острое зрение. Проверьте себя, попытайтесь определить, сколько кругов скрыто на картинке, и постарайтесь сделать это за 10 секунд.

На первый взгляд, на изображении есть только один желтый круг. Но если присмотреться, можно заметить еще несколько. Как правильно это сделать? Сконцентрируйте все свое внимание на центре изображения. Несколько секунд смотрите в одну точку. А затем отведите взгляд и оцените изображение в целом – вы можете увидеть разгадку таким образом.

Круги на картинке хорошо скрыты и придется постараться, чтобы заметить, где именно и каким образом. Если вам нужно больше 10 секунд, чтобы разобраться с задачей, не торопитесь. Лучше решить ее самостоятельно, даже если вы ради этого выйдете из предложенного лимита времени.

Впрочем, если у вас все же не получается увидеть правильный ответ на эту сложную головоломку, вы можете воспользоваться подсказкой. Мы публикуем ее ниже. На ней можно заметить, что картинка скрывает в себе шесть концентрических кругов, расположенных на равном расстоянии друг от друга.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, где нужно было найти одну ошибку на картинке.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.