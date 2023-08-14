Что вы увидели первым? Очень точная головоломка на определение уровня доверчивости

Оптические иллюзии – это интересный способ проверить свою внимательность. Однако психологи утверждают, что такие тесты могут даже рассказать о чертах характера.

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В сети набирает популярность головоломка, которая поможет определить уровень вашей доверчивости. Склонны ли вы безоговорочно доверять людям или вам нужно больше времени, чтобы открыться в новой компании? Просто взгляните на картинку и скажите, что вы увидели первым?

Руки

Если вы сначала заметили руки, это значит, что вы склонны доверять людям. Вы верите в добро и видите в людях только хорошее. Вы искренни, честны и склонны к милосердию. Даже если кто-то причиняет вам боль, вы всегда готовы простить и дать отношениям второй шанс. Вероятно, вам много раз разбивали сердце, но вы не теряете веры в добро и уверены, что хорошего в людях всегда больше, чем плохого.

Однако если кто-то оскорбляет ваших родных или берет на себя заслуги за ваш тяжелый труд, вы склонны к длительным обидам. Вам нужно установить границы при общении, чтобы оградить себя от негативного воздействия.

Мозг

Вы хорошо чувствуете людей и обычно интуитивно понимаете, стоит ли собеседник вашего доверия. Вы не носите розовых очков, и знаете, что люди склонны к нехорошим поступкам. Вы эмоционально зрелая личность, которая уже многое видела на жизненном пути.

Если кто-то делает вам больно, вы просто прощаетесь с этим человеком. Обычно вы знаете, что люди делают за вашей спиной и умеете четко различать, кому следует верить, а кому нет.

Кстати, даже обычные жесты часто используются для типологизации личностей. Способ сжатия ладони в кулак может поведать о характере. Важно сделать это не задумываясь, интуитивно. Детальнее о тесте – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, что по силам только людям с идеальным зрением.

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