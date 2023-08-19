Оптическая иллюзия: тест Роршаха покажет, отпустили ли вы прошлое и готовы ли быть счастливыми

Оптические иллюзии могут не только обмануть ваш мозг или зрение, но и определить, какая вы личность. Тест Роршаха – это психологические изображения, разработанные психиатром Германом Роршахом. Тест может показать, отпустили ли вы прошлое и готовы ли быть счастливыми.

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Все зависит от того, что вы увидите в чернильном пятне. Блоггерша Сесилия Энн опубликовала видео в социальной сети TikTok, где объяснила, что означает тест.

То, что вы увидите на картинке, расскажет о вашей личности и поможет определить, есть ли у вас психические расстройства.

По словам блоггерши, если картинка вызывает у человека сложную эмоциональную реакцию, то это свидетельствует о том, что он до сих пор переживает травму из прошлого. Это значит, что человек не готов освободиться от прошлого и двигаться вперед.

Психологи используют тест Роршаха, чтобы определить особенности процессов мышления человека и оценить его эмоциональное состояние. Этот тест часто используется для распознавания расстройства мышления и различных психических отклонений.

Существуют разные рисунки Роршаха, которые помогут разобраться в себе.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, которая поможет определить уровень доверчивости человека.

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