Головоломка, что поразит даже гениев: на решение менее 20 секунд

Головоломки – это не только развлечения для детей школьного возраста. Для взрослых подобные задачи могут иметь даже большую пользу. Тренировки мозга улучшают когнитивные навыки, способность воспринимать и обрабатывать информацию. В долгосрочной перспективе, согласно последним исследованиям, ежедневные тренировки могут даже снизить риск возникновения неврологических заболеваний.

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В сети набирает популярность интересная оптическая иллюзия. Среди чисел нужно как можно быстрее найти лишнее.

Головоломки и оптические иллюзии помогут улучшить память и повысить концентрацию внимания. Это также отличный способ весело и с пользой провести досуг, отвлекшись от ежедневных тревог и волнений.

Эта головоломка может показаться достаточно сложной, ведь числа на изображении почти одинаковы.

Скрытое число 8694 среди многих 8994 трудно заметить мгновенно. Удалось ли вам решить головоломку за 17 секунд? Это оптимальное время, показывающее ваш высокий уровень концентрации внимания и остроты зрения. Если вам понадобилось больше времени – не огорчайтесь. Чем чаще вы будете выполнять эти задачи, тем лучше будет тренироваться ваш мозг. И если вы все еще пытаетесь найти ответ, вот подсказка – посмотрите на левую нижнюю часть изображения.

Кстати, если вам понравилась эта головоломка, можете попытаться найти хитрого кота, спрятавшегося среди голубей. Для решения есть всего 7 секунд.

Психологи отмечают, что тесты могут даже рассказать о чертах характера. Склонны ли вы сразу доверять людям или вам нужно больше времени, чтобы открыться перед незнакомцами? Ответ подскажет оптическая иллюзия. Просто взгляните на картинку и скажите, что вы увидели первым.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, которая под силу только людям с высоким IQ.

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