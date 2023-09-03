Найдите кота среди голубей: только самые умные разгадают оптическую иллюзию за 7 секунд

Держать мозг в тонусе помогут оптические иллюзии и головоломки. Это не только веселый и познавательный, но и полезный способ отвлечься от ежедневных забот и качественно провести досуг.

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В сети набирает популярность интересная головоломка. Среди голубей на картинке спрятался хитрый кот. Необходимо найти его за минимальное количество времени.

Утверждается, что только 1% людей могут за 7 секунд найти кота на этом изображении.

Оптические иллюзии иногда используются и для психоанализа. Подобные тесты способны пролить свет на скрытые черты характера, показать, как вы воспринимаете вещи и каким образом можете достичь успеха.

Удалось ли вам заметить скрытого кота за 7 секунд? Если нет – не расстраивайтесь. Воспринимайте головоломки как полезный способ потренировать мозг и отвлечься от рабочих нагрузок. Внимательно посмотрите на нижнюю правую часть изображения – и вы увидите кота, который прячется между серыми голубями.

Если вам понравилась эта оптическая иллюзия, попробуйте решить еще одну задачу, которая под силу только людям с высоким IQ. Для этого понадобятся внимательность и острое зрение. Посчитайте, сколько кругов скрыто на картинке, и постарайтесь дать точный ответ за 10 секунд.

Также OBOZREVATEL предлагает пройти тест Роршаха. Чернильные пятна могут определить, готовы ли вы идти вперед к успеху или до сих пор не можете исцелиться от прошлых ран.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку для самых умных, которую практически невозможно разгадать.

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