Гарантированно яркое цветение: какой неприхотливый многолетник идеально подойдет для сада

Многолетние растения обычно неприхотливы к почве и природным условиям. Высадив их на клумбе или в саду, эти цветы будут ежегодно радовать ярким цветением. Некоторые многолетники, например, дельфиниумы, живут относительно не долго, другие же – пионы, хосты и астильбы прекрасно прорастают на одном месте вплоть до 15 лет.

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Эксперт рассказал о лучших многолетниках, гарантирующих длительное и обильное цветение. Детали сообщило издание Express.

Джин Кабальеро, соучредитель GreenPal, поделился несколькими любимыми растениями, которые легко выращивать в саду. Он советует посадить цинии, которые украинцы еще называют майорами или майорцами. Цветы растут довольно плотно и имеют разнообразную окраску. Цветут майорцы с середины июня до первых заморозков. Карликовые сорта можно сажать в садовые вазы или контейнеры, но обычно цинии сеют вдоль грядок или клумб.

Цинии неприхотливы в уходе. Они будут обильно цвести на солнечных грядках с хорошо дренированной нейтральной почвой. В целом цинии засухоустойчивы, но при длительном отсутствии осадков в период летней жары потребуют полива. Цветы очень устойчивы к вредителям и болезням.

А для тех тенистых мест идеальными являются хосты. Они также выносливы к неблагоприятной погоде и вредителям. Осенью растения нуждаются в подкормке: грядку следует посыпать компостом и перегноем. При недостатке влаги листья начнут тускнеть. Через несколько лет цветы могут сильно разрасться, поэтому куст можно разделить, отделив молодые черенки.

Кстати, отличными цветами для грядки будут бархатцы. Они любят солнце и не привередливы к почве. А еще эти растения будут отгонять мух и комаров, ведь имеют в составе специальное вещество, которое используют как основную составляющую многих химических репеллентов. Цветут бархатцы с июня по октябрь.

Можно также посадить ирисы – они будут расти в дренированной нейтральной или кислой почве. Детальнее об ирисах – читайте в материале.

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