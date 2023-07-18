Дешевые растения, которые проживут 50 лет без ухода: какие цветы идеальны для сада

Многолетние растения быстро адаптируются даже к не очень плодородным почвам. Их корневая система развита гораздо лучше, чем у однолетних, в поисках воды она способна проникать гораздо глубже в землю.

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Многолетники обычно неприхотливы, однако место для посадки следует выбирать тщательно. Важно регулярно вносить удобрения, удалять сорняки и разрыхлять почву. Издание Express рассказало, какие растения проживут до 50 лет даже без особого ухода.

Многолетники преимущественно высаживают а апреле, августе или сентябре. При более поздней высадке следует позаботиться о качественной защите от зимних морозов.

Но не все многолетники одинаковы. Некоторые из них красиво цветут несколько сезонов, а затем медленно увядают без должного ухода. Под уходом подразумевается:

обрезка засохшей надземной части по завершении вегетации;

регулярная прополка;

полив;

удаление отцветших соцветий.

Есть и очень устойчивые многолетники, почти не требующие подкормок.

Блайт Йост, ландшафтный дизайнер, утверждает, что пионы и ирисы легко проживут 50 лет, если их не беспокоить.

Пионы

Пионы станут настоящим украшением сада. Есть около 40 видов этих цветов, и растут они в основном в зонах с умеренным климатом. Пионы имеют мощную корневую систему, а цветы достигают 15-20 см в диаметре. Эти неприхотливые и простые в выращивании растения являются настоящими долгожителями.

Ирисы

Ирисы любят дренированную почву, по составу – нейтральную или слаболужную. Корневая система сильно разрастается и иногда даже выходит на поверхность. В конце осени ирисы советуют посыпать землей или торфом, чтобы защитить их от морозов. Опытные садоводы говорят, что эти цветы не любят органические удобрения, лучше использовать минеральные в жидком виде.

Все ирисы, включая повторно цветущие, нужно делить каждые несколько лет, чтобы способствовать цветению. Однако Блайт уверяет, что они будут продолжать расти даже без дополнительных усилий.

Между тем другие растения, такие как кореопсис и непета, имеют меньшую продолжительность жизни, но ее можно продлить регулярным делением.

Блайт советует обрезать многолетние растения осенью – это обеспечит яркое и пышное цветение следующего сезона.

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