Какие растения могут 'захватить' участок и забрать все питательные вещества себе?

Желание посадить в саду какое-нибудь красивое растение, которое бы разрасталось само и выглядело при этом роскошно, вполне понятно. Кому не хочется иметь максимум результата при минимуме усилий? Но иногда можно поселить у себя на участке инвазивный вид, который не только быстро разрастется, но и вытеснит другие растения, заберет всю пищу из почвы и избавиться от него будет очень сложно.

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OBOZREVATEL рассказывает о таких инвазивных растениях. И о том, как их лучше выращивать, чтобы не было проблем.

Мята

Попав в благоприятные условия, ароматическая трава начинает захватывать все новые и новые территории. Поэтому в природе она часто растет целыми лужайками. В огороде или в саду ее лучше не сажать рядом с другими травами или овощами. Оптимальный способ выращивания мяты это в ящике, где она будет ограничена в пространстве.

Бамбук

Не все виды бамбука инвазивны, поэтому перед тем как посадить что-то у себя на участке, поинтересуйтесь, к какой именно группе относится ваш вид. Если к инвазивной, он очень быстро захватит своими корнями большой участок земли и будет распространять свои корневища в разные стороны со скоростью до 1 метра в год. Так у вас может появиться собственный бамбуковый лес, но контролировать или выкорчевать его будет практически невозможно.

Молочай острый

В США это растение имеет статус злосного сорняка и с ним борются даже с помощью специальных насекомых. В отдельных экосистемах, например в прериях, он способен вытеснять все другие виды уничтожая природную среду полностью. В лучшем случае – просто будет заслонять растениям свет, ведь растет высоким. Как и любые другие молочаи, он может быть ядовитым для домашних животных. Из-за невероятной живучести избавиться от этого растения почти невозможно.

Глициния китайская

Цветет это растение невероятно красиво – пышными каскадами из цветов сиреневого цвета. Разрастается глициния очень быстро, а ее тяжелые ветви могут разрушать садовые и домовые конструкции и уничтожать другие растения, на которые она опирается. Растение способно задушить даже очень крупное дерево. Поэтому глицинию надо беспощадно обрезать два раза в год. Тогда ее можно держать под контролем.

Кампсис укорененный

Эта лиана может пышно разрастаться на участке, окутывая беседки, другие здания или даже дом пышным ковром зелени, который цветет эффектными цветами. Выглядит невероятно красиво. Между тем, как корни этого растения тоже быстро распространяются в земле и могут не только вытеснять другие растения, но и разрушать фундаменты и стены.

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