Если не помогает дезодорант: как снизить потливость летом

Летняя жара может создать дополнительный дискомфорт из-за запаха пота. Конечно, потоотделение является естественным процессом, однако неприятный запах следует по возможности минимизировать.

Видео дня

Часто бывает, что не помогают даже дорогие дезодоранты. Какие простые советы могут снизить потливость летом – читайте в материале OBOZREVATEL.

Совет 1

Начнем с самого простого и очевидного – гигиены. Сбалансировать потоотделение и избавиться от запаха поможет регулярный душ с использованием качественного геля. Особенно тщательно следует вымывать подмышки и стопы. Не стоит забывать также о регулярной стирке одежды, на которой накапливается пот и неприятный запах.

Совет 2

Летом следует выбирать одежду из натуральных легких тканей. Синтетические волокна "не дышат" и плохо пропускают воздух, что приводит к усиленному потоотделению. Хлопок или лен обеспечивают лучшую вентиляцию, позволяя воздуху проникать в кожу.

Совет 3

Специалисты советуют вместо дезодорантов использовать антиперспиранты. Они уменьшают активность потовых желез и помогают контролировать потоотделение. Это, в свою очередь, минимизирует неприятный запах.

Однако дезодоранты имеют в составе соли алюминия, которые при контакте с потом провоцируют химическую реакцию. Именно поэтому на белой одежде летом часто появляются желтые пятна под мышками. Как быстро и эффективно отстирать пятна от пота и дезодоранта – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что горячая, пряная, жирная, острая пища вызывает чувство жажды и как следствие – повышенное потоотделение. Летом лучше употреблять продукты, содержащие витамины группы В, а также дополнить рацион овощами, цельнозерновыми продуктами, яйцами и бобовыми.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.