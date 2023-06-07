Если не помогает дезодорант: как снизить потливость летом
Летняя жара может создать дополнительный дискомфорт из-за запаха пота. Конечно, потоотделение является естественным процессом, однако неприятный запах следует по возможности минимизировать.
Часто бывает, что не помогают даже дорогие дезодоранты. Какие простые советы могут снизить потливость летом – читайте в материале OBOZREVATEL.
Совет 1
Начнем с самого простого и очевидного – гигиены. Сбалансировать потоотделение и избавиться от запаха поможет регулярный душ с использованием качественного геля. Особенно тщательно следует вымывать подмышки и стопы. Не стоит забывать также о регулярной стирке одежды, на которой накапливается пот и неприятный запах.
Совет 2
Летом следует выбирать одежду из натуральных легких тканей. Синтетические волокна "не дышат" и плохо пропускают воздух, что приводит к усиленному потоотделению. Хлопок или лен обеспечивают лучшую вентиляцию, позволяя воздуху проникать в кожу.
Совет 3
Специалисты советуют вместо дезодорантов использовать антиперспиранты. Они уменьшают активность потовых желез и помогают контролировать потоотделение. Это, в свою очередь, минимизирует неприятный запах.
Однако дезодоранты имеют в составе соли алюминия, которые при контакте с потом провоцируют химическую реакцию. Именно поэтому на белой одежде летом часто появляются желтые пятна под мышками. Как быстро и эффективно отстирать пятна от пота и дезодоранта – читайте в материале.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что горячая, пряная, жирная, острая пища вызывает чувство жажды и как следствие – повышенное потоотделение. Летом лучше употреблять продукты, содержащие витамины группы В, а также дополнить рацион овощами, цельнозерновыми продуктами, яйцами и бобовыми.
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