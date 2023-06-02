Как вывести пятна от пота и дезодоранта: простые способы

Летом без антиперспиранта не обойтись – жара провоцирует активное потоотделение и неприятный запах. Однако вывести пятна от пота и дезодоранта – задача со звездочкой.

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В составе дезодорантов содержатся соли алюминия, которые, контактируя с потом, провоцируют химическую реакцию, в результате чего пятна приобретают характерный желтый цвет. Иногда случается, что обычный стиральный порошок только усугубляет ситуацию, поскольку химикаты усиливают желтизну. Как отстирать пятна от пота и дезодоранта – читайте в материале OBOZREVATEL.

Лимонная кислота

Лимонный сок поможет справиться только со свежими пятнами. Просто нанесите его на пожелтевшую ткань на 10-15 минут, после чего прополощите в прохладной воде.

Мыло (лучшее хозяйственное)

Натрите хозяйственное мыло на терке и растворите в теплой воде. Грязную одежду замачиваем в растворе на минимум 2 часа, затем – стираем обычным способом с использованием порошка.

Аптечное средство

2-3 таблетки аспирина нужно измельчить до образования порошковой консистенции, затем растворить в теплой воде и нанести на пятна, используя губку. Оставьте раствор на пятнах на 3 часа, а затем постирайте вещи вручную или в машинке.

Средство для мытья посуды

Обратите внимание: использовать можно только моющие средства, содержащие в составе глицерин. Нанесите средство на желтые пятна толстым слоем и подождите около часа, прежде чем стирать в машинке.

Белый уксус

Уксус нельзя применять для стирки белой одежды – могут остаться разводы. В других случаях это очень действенное средство. Наносим его на пятно на 3 часа – если пятно свежее и на 10-12 часов – если устаревшее. После этого стираем одежду обычным способом с использованием порошка.

Соль

Самый простой и популярный ингредиент для стирки. Вотрите соль в желтые пятна на ночь, а утром используйте стиральный порошок.

Сода

Специалисты рекомендуют насыпать 3 столовые ложки соды в контейнер стиральной машинки, добавить порошок и включить режим "удаление пятен". Средство подходит для белых вещей.

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