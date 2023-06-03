Как летом справиться с жарой без дезодоранта: советы, чтобы меньше потеть

Универсальной защитой от чрезмерного потоотделения является дезодорант. Однако если спреи или роликовые антиперспиранты вам не помогают, или же вы хотите меньше использовать подобные химические средства, которые закупоривают поры, можно попытаться соблюдать несколько простых правил.

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Эксперты утверждают, что даже режим питания влияет на потоотделение. Как летом справиться с жарой без дезодоранта – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ограничения в еде и напитках

Горячая, пряная, жирная, острая пища вызывает чувство жажды и как следствие – вы будете страдать от повышенного потоотделения. Следует отказаться от употребления газированных и других сладких напитков. Также рекомендуют меньше употреблять блюда, в составе которых есть чеснок и лук.

А вот продукты, содержащие витамины группы В, будут способствовать снижению потоотделения.

Поэтому рацион нужно дополнить:

овощами;

цельнозерновыми продуктами;

яцйями;

бобовыми.

Диетологи говорят, что овощные супы без соли эффективно помогут снизить потоотделение.

Нужно соблюдать водный баланс, но не чрезмерно – остатки жидкости будут выходить через поры.

Под запрет также попадает кофеин. Усиливая сердечные сокращения, он вызывает чрезмерное потоотделение. Алкогольные напитки употреблять не стоит, ведь они стимулируют приток крови к лицу и повышают потоотделение еще до того, как вы почувствуете эффект опьянения.

Синтетические ткани

Скажите синтетике "нет", по крайней мере, в период летней жары. Одежда из полиэстера или нейлона довольно привлекательна и недорога, но эти ткани совсем не пропускают воздух. Происходит повышение потоотделения – контактируя с синтетикой, потовые железы еще больше активизируются.

Если вы все-таки решили надеть синтетическую вещь, выберите фасон, который не слишком плотно прилегает к коже, особенно в подмышечных зонах.

Идеальными для лета будут следующие ткани:

хлопок;

лен;

шелк.

Они не только позволят коже дышать, но и будут способствовать ее охлаждению.

Регулярный душ

Пренебрегать водными процедурами не стоит, особенно летом. Старайтесь принимать душ при каждом удобном случае. Прохладная вода очистит кожу, снимет напряжение, будет способствовать гармонизации нервной системы, окажет тонизирующее и успокаивающее действие. Можно принимать контрастный душ.

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