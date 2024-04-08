Что посадить у картофеля, чтобы отогнать колорадских жуков: проверенный способ

Правильное соседство – залог качественного и здорового урожая. Можно тратить время и усилия на оптимальный полив или полезные подкормки, но если на картофель нападут колорадские жуки – возрастает риск существенной потери урожая.

Опытные огородники говорят, что можно отогнать вредителей с помощью правильного соседства. Что посадить возле картофеля, чтобы колорадские жуки не атаковали кусты – читайте в материале OBOZ.UA.

Конечно, есть радикальные меры – разнообразные яды и пестициды уничтожат вредителей, но могут оказать негативное влияние и на картофель. Эксперты по огородничеству советуют посадить рядом с картофелем растение, которое будет отпугивать колорадских жуков.

Говорят, что вредители даже не будут прилетать на грядки, если рядом с картофелем высадить пижму. Сажать ее рекомендуют просто вдоль участка, где растет картофель.

Вся причина – в сильном аромате, который выделяют растения. Колорадские жуки не переносят этот запах, и будут держаться от грядки подальше.

Как бонус – пижма совсем неприхотлива, она растет даже в неблагоприятных влажных или засушливых условиях.

Специалисты добавляют, что запах пижмы отпугивает не только колорадских жуков. Растение пригодится при борьбе с тлей и клещами.

Если вы не успели посадити пижму на грядке с картофелем, можно приготовить эффективный настой.

Заполните ведро водой на четверть и отправьте туда зеленую массу пижмы.

Подождите несколько дней, пока средство будет настаиваться.

Перелейте жидкость в емкость с пульверизатором и обработайте огородными средствами.

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