Что нужно сделать в августе, чтобы малина была большой: лайфхак
В конце лета малине требуется особый уход. Августовская обрезка важна для качественного формирования побегов. Основное правило звучит просто: молодые побеги дадут урожай на следующий сезон, а двухлетние побеги нужно срезать после плодоношения.
Это правило касается обычных сортов малины, ремонтатные же способны плодоносить и на годовалых, и на двухлетних побегах. OBOZREVATEL собрал лучшие советы касаемо августовской обрезки.
Почему нужно обрезать малину
Обрезка в последний месяц лета принесет много пользы. С помощью нее можно:
- избавиться от лишних побегов;
- улучшить урожай в следующем году;
- проредить и омолодить кусты.
Обрезка также необходима для доступа воздуха к молодым побегам. Густые ряды плохо проветриваются – это в разы повышает риск распространения болезней и вредителей. Однолетние побеги быстро погибнут без солнечного света и питания.
Как отличить старые побеги от молодых
Отличить старые побеги от годовалых очень просто. На старых побегах кора темнеет и начинает шелушиться. Кроме того, на них есть боковые веточки, которые и давали урожай.
Обрезать двухлетние побеги нужно сразу после сбора урожая, не стоит ждать поздней осени или первых заморозков.
Правила августовской обрезки
- Возьмите чистые ножницы или секатор. Верхушку побега нужно обрезать на 10-20 см – все зависит от высоты самого побега. Высокие можно укоротить на 20 см, а короткие – на 10 см.
- Обрезку нужно сделать как можно раньше после прекращения плодоношения. Малина начнет отпускать новые побеги, которые должны окрепнуть до первых заморозков и холодов.
- Лучше всего проводить обрезку уже в начале августа – так боковые побеги прорастут и окрепнут к концу лета.
Кстати, иногда даже при правильной обрезке и подкормке малины вместо сладкого щедрого урожая вырастают крохотные водянистые ягоды. Причиной может стать неправильное соседство. Почему малину нельзя сажать возле вишни и как садовые цветы могут испортить малиновый урожай – читайте в материале.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о популярных удобрениях, которые на самом деле могут принести вред растениям.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.