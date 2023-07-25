Что нужно сделать в августе, чтобы малина была большой: лайфхак

В конце лета малине требуется особый уход. Августовская обрезка важна для качественного формирования побегов. Основное правило звучит просто: молодые побеги дадут урожай на следующий сезон, а двухлетние побеги нужно срезать после плодоношения.

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Это правило касается обычных сортов малины, ремонтатные же способны плодоносить и на годовалых, и на двухлетних побегах. OBOZREVATEL собрал лучшие советы касаемо августовской обрезки.

Почему нужно обрезать малину

Обрезка в последний месяц лета принесет много пользы. С помощью нее можно:

избавиться от лишних побегов;

улучшить урожай в следующем году;

проредить и омолодить кусты.

Обрезка также необходима для доступа воздуха к молодым побегам. Густые ряды плохо проветриваются – это в разы повышает риск распространения болезней и вредителей. Однолетние побеги быстро погибнут без солнечного света и питания.

Как отличить старые побеги от молодых

Отличить старые побеги от годовалых очень просто. На старых побегах кора темнеет и начинает шелушиться. Кроме того, на них есть боковые веточки, которые и давали урожай.

Обрезать двухлетние побеги нужно сразу после сбора урожая, не стоит ждать поздней осени или первых заморозков.

Правила августовской обрезки

Возьмите чистые ножницы или секатор. Верхушку побега нужно обрезать на 10-20 см – все зависит от высоты самого побега. Высокие можно укоротить на 20 см, а короткие – на 10 см. Обрезку нужно сделать как можно раньше после прекращения плодоношения. Малина начнет отпускать новые побеги, которые должны окрепнуть до первых заморозков и холодов. Лучше всего проводить обрезку уже в начале августа – так боковые побеги прорастут и окрепнут к концу лета.

Кстати, иногда даже при правильной обрезке и подкормке малины вместо сладкого щедрого урожая вырастают крохотные водянистые ягоды. Причиной может стать неправильное соседство. Почему малину нельзя сажать возле вишни и как садовые цветы могут испортить малиновый урожай – читайте в материале.

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