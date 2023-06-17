Что нужно сделать летом, чтобы урожай малины был рекордным: четыре совета

Малина – одна из самых популярных, полезных и вкусных ягод, настоящий источник витаминов. Эти кусты не очень привередливы, поэтому вырастить малину на грядке будет несложно. Важно помнить о необходимости своевременной обрезки, но проводить ее следует с наступлением холодов. Особенно это важно для ремонтантных сортов, которые могут плодоносить несколько раз в году.

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Кусты малины довольно быстро стареют. Через 2-3 года после посадки куст начинает ослабевать и давать все меньший урожай. OBOZREVATEL разбирался, что нужно сделать летом, чтобы урожай малины был рекордным.

Мульчирование

Мульчирование станет крепким и качественным фундаментом и основой ухода за кустами малины. Мульчирование будет способствовать правильному поливу и будет служить защитой от сорняков.

Если игнорировать этот процесс, вода будет быстро испаряться и кусты потребуют более частого полива.

Нужна ли летняя обрезка после плодоношения

Единой точки зрения касаемо этого вопроса нет, однако опытные садоводы все же рекомендуют не проводить обрезку летом после плодоношения. Оптимальное время для обрезки – поздняя осень или даже ранняя зима. Детальнее о правилах обрезки читайте в материале.

Режим полива

Недостаточное количество влаги приведет к потере урожая. Ягоды вырастут мелкими и кислыми. Поливать нужно всю грядку, на которой растет малина. Эксперты советуют придерживаться важного правила: лучше поливать реже, но обильнее. Также важно делать это после шести часов вечера, если день солнечный.

Борьба с вредителями

Основной враг кустов – так называемый малиновый комарик. Он откладывает на стеблях личинки, выедающие стебель изнутри. Специалисты рекомендуют вырезать и сжигать поврежденные вредителем побеги.

Кстати, есть определенные особенности подкормки малины азотными и минеральными удобрениями. Как, когда и в каких пропорциях вносят удобрения – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о популярных удобрениях, которые на самом деле могут принести вред растениям.

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