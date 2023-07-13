Что нужно делать в саду летом: цветы будут как с картинки

Лето – идеальное время, чтобы упорядочить сад. Важно помнить, что некоторые растения являются "агрессорами" и могут вытеснить из грядок и клумб всех соседей. Другие цветы – олеандр, плющ и арум – содержат токсичные вещества, приводящие к тяжелым отравлениям.

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Эксперт по садоводству Уильям Митчелл поделился пятью важнейшими правилами для правильного благоустройства сада. Детали рассказало издание Express.

Правило 1

Первое и основное правило состоит в защите сада от вредителей. Ароматные растения, например мята или лаванда, посаженные по периметру, могут отпугивать комаров и мух.

Тля, личинки, гусеницы и жуки наносят наибольшие разрушение деревьям и кустам.

Основные симптомы поражения сада вредителями:

липкие листья;

появление в листьях отверстий;

наличие увядших листьев;

появление бурых листьев с неровными краями;

медленный рост растений.

Важно также бороться с кротами, – они не только портят эстетический вид газона, но и съедают до 80% насекомых, червей или личинок от своего веса, нарушая здоровую экосистему сада. Кроты вредят корневой системе растений, разрывая почву большими когтями.

Правило 2

Следующий важный шаг – своевременная и правильная прополка грядок. Сорняки забирают жизненно важные питательные вещества и влагу из почвы. Затеняя молодые и полезные растения, сорняки мешают им получать должное количество воздуха и солнечного света для развития и роста. Эксперт советует вырывать сорняки с корнями и сразу выбрасывать их из клумбы.

Правило 3

Регулярно обрезайте отмершие растения.

"Еще одно невероятно важное правило заключается в удалении всех растений, которые начали буреть или гибнуть", – отметил Митчелл. Это не только поможет стимулировать новые побеги, но и гарантирует яркое и пышное цветение. Сухие и поврежденные листья будут убирать жизненно важные питательные вещества, солнечный свет, пыльцу и влагу от молодых растений.

Правило 4

Регулярно поливайте растения, но следите, чтобы полив не привел к заболачиванию. Кроты любят влажную почву, ведь мягкую землю легче рыть, и в ней водится большее количество дождевых червей.

Достаточно поливать растения два-три раза в неделю в период активной летней жары, учитывая природные осадки.

Правило 5

Летом газоны растут гораздо быстрее, поскольку трава имеет больше доступа к солнечному свету. Митчелл советует стричь газон раз в неделю. В высокой траве могут завестись вредные насекомые, в том числе и клещи. Косить следует начинать, когда высота растительности составляет более 10 см. Как правильно косить газон или можно оставлять на нем скошенную траву – читайте в материале.

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