Можно ли оставлять скошенную траву на газоне: эксперты ответили

Скашивать траву на газоне следует не только из-за эстетических аспектов. В высокой траве могут завестись вредные насекомые, в том числе и клещи. Косить следует начинать, когда высота растительности составляет более 10 см. Однако стоит отметить, что слишком короткая трава (менее 5 см) в летнюю жару начнет быстро подсыхать, что, во-первых, не придаст красоты вашему газону, а во-вторых, создаст опасность пожара в засушливые дни

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Летом газон обычно стригут раз в несколько недель. Можно ли оставлять траву на газоне после скашивания, рассказали эксперты издания Woman and Home.

Отвечая на этот вопрос, следует учитывать несколько факторов: погодные условия, температурные показатели, количество скошенной травы и т.д.

С одной стороны, скошенная трава может значительно подпитать ваш газон, став естественным органическим удобрением. Срезанные стебли содержат питательные вещества, которые действуют как удобрение или домашний компост, высвобождая полезные микроэлементы. Если газон нуждается в подкормке, можно на время оставить их на поверхности дерна, чтобы азот, фосфор и калий быстрее высвобождались.

С другой стороны, избыточное количество травы будет блокировать солнечный свет и газону просто не будет хватать свежего воздуха.

"В течение летних месяцев, особенно когда ожидается засуха, целесообразно оставить небольшое количество скошенной травы на вашем газоне, поскольку она будет действовать как мульча и задерживать влагу в почве, замедляя испарение. Однако важно не полностью покрывать газон скошенной травой, поскольку это может блокировать солнечный свет", – пояснил Мэтт Адамс, эксперт по благоустройству газонов и основатель The Relentless Gardener.

С наступлением холодов органика будет дольше разлагаться, поэтому осенью и весной оставлять траву на газоне точно не стоит, она будет блокировать и без того малое количество солнечного света и воздуха.

"Это увеличивает риск заболачивания, заражения различными болезнями и даже разрастания мха", – предупредил Мэтт.

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