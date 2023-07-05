Как прогнать кротов с огорода: долговременные способы

Кроты любят рыть туннели, которые могут испортить грядку, газон и клумбу. Оставляя после себя вырванные с корнями цветы, испорченные овощи и многочисленные насыпи, кроты действительно не входят в список желаемых гостей во дворе.

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Обратите внимание, что раньше для борьбы с кротами и полевками часто использовали пищевую соду. Это очень опасное средство, которое приводит к болезненной смерти животных. Издание Sante Plus предлагает экологичные и безопасные лайфхаки, чтобы отвадить кротов от грядок.

Порча урожая и эстетичного вида газона – не единственные минусы кротовых визитов. Грызуны каждый день могут съедать до 80% насекомых, червей или личинок от своего веса. Кроты также нарушают корневую систему растений, разрывая землю большими когтями. Для человека они обычно не представляют серьезной опасности, однако являются переносчиками паразитов, клещей и блох. В редких случаях эти млекопитающие могут переносить заболевание бешенством.

Почему следует избегать чрезмерного полива грядок

Кроты обожают темные и влажные места. Они передвигаются в подземных туннелях глубиной около 60 см. Мягкую землю легче рыть, и в ней водится большее количество дождевых червей. Поэтому чрезмерный полив может сделать грядку привлекательной для мелких вредителей.

Какие признаки свидетельствуют о появлении кротов

Основной и очевидный признак – нарытые на поверхности насыпи. Также об атаке кротов может свидетельствовать увеличение количества испорченной травы – роя туннели, кроты нарушают корневую систему растений.

Как избавиться от кротов на огороде

Уход за садом

Кроты любят темные места во дворе и в саду. Упорядочните все укрытия и углы, которые они могли бы использовать в качестве убежища. Следите за тем, чтобы газон был хорошо подстрижен. Кротов привлекают слои мульчи, древесной стружки и любого другого органического мусора. Максимально сократите частоту полива.

Барьеры вокруг сада

Эксперты советуют сформировать вокруг сада искусственный бордюр. Выкопайте траншею глубиной 60 см и шириной 15 см вокруг места, которое вы хотите защитить. Засыпьте траншею камнями и накройте ее проволочной сеткой.

Правильные растения

Чеснок, лук, нарциссы, рябчик, гиацинт, молочай каперсовый, лаванда действуют как природные ароматизаторы. Интенсивный запах растений будет действовать на кротов как репеллент. Бархатцы выделяют вещества, отпугивающие насекомых и личинок. Поэтому они ограничивают присутствие кротов в саду.

Белый уксус

Кроты ненавидят сильный кислотный запах уксуса, поэтому его тоже можно использовать в качестве репеллента. В бутылке с распылителем смешайте уксус и воду в пропорции 1:3. Затем распылите смесь на норы и туннели, выкопанные кротами. Однако будьте осторожны, распыляя раствор в саду, ведь он может повредить растения.

Кофейная гуща

Опытные садоводы предлагают посыпать кофейной гущей газон и сад, а также отверстия в кротовых тоннелях.

Пластиковая бутылка

Еще один хитрый способ отпугнуть кротов на огороде – подразнить их слух. Старый добрый способ – пластиковые бутылки. Вставьте горлышко пластиковых бутылок непосредственно в тоннеле кротов и обязательно проткните дно бутылки. Это приведет к эхо, которое будет транслировать раздражающий шум внутри траншей.

Рициновое или оливковое масло

Раствор касторового масла следует разбрызгать непосредственно в кротовых тоннелях. Чтобы средство было эффективным, его необходимо сочетать с другими ингредиентами: чесночным порошком, кофе или ароматными эфирными маслами.

Можно также смешать ½ стакана касторового масла с ½ стакана мыльного средства. В 3,5 л воды разводим 3 столовых ложки раствора и выливаем в норы. Вместо касторового, как вариант, можно использовать и оливковое масло.

Компост из бузины

В ветвях бузины есть сильнодействующее вещество – самбуцин. Кроты не будут атаковать вашу грядку, если окружить ее ветвями бузины, посаженными в землю. Другой хороший вариант – всыпать навоз из бузины прямо в траншеи.

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