Что делать, когда жара не дает спать: простые способы охладить комнату без опасности заболеть

Правильная температура в спальне может спасти от бессонницы. По словам экспертов, показатель термометра должен составлять около 15-18°C. Когда мы засыпаем, температура нашего тела естественным образом падает, поэтому в жару приятный душ или ванна перед сном могут помочь вызвать естественную реакцию охлаждения.

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Следует избегать чрезмерного употребления кофеина, алкоголя, жирной, сладкой и острой пищи. Простые способы охладить комнату опубликовало издание Ideal home.

Какие простыни выбрать

"Исследования показали, что оптимальная температура для сна составляет около 18°C, более высокий показатель приведет к нарушению сна", – отметил Сэм Тамлин, управляющий директор California Shutters.

Нужно купить несколько комплектов постельного белья на лето и на зиму. Выбирайте натуральные и дышащие ткани. Если вы спите с партнером, используйте разные покрывала.

"Лен, бамбук и хлопок идеально подходит для летней жары. Они также более эффективно избавляют от лишней влагу", – подчеркнул Джеймс Уилсон, эксперт по сну MattressOnline.

Освещение

Теплая погода – отличная возможность сэкономить деньги на счетах за электроэнергию, а простой переход на светодиодные лампы – идеальный лайфхак для охлаждения дома.

"Традиционные лампочки отдают большую часть своей энергии в виде тепла. Это может показаться незначительным фактором, ведь выделение тепла действительно мизерное, однако в жаркое время каждый градус имеет значение", – рассказал Грейг Миллар, эксперт по энергетике OVO.

Правильный матрас

Выберите матрас с высоким содержанием натуральных наполнителей, таких как шерсть, хлопок или бамбук – они, как правило, более прохладные, а также гипоаллергенные.

Эксперты рекомендуют рассмотреть альтернативные варианты. К примеру, гелевые матрасы с эффектом памяти нового поколения, включающие интеллектуальную технологию регулирования температуры.

Лучшие охлаждающие наматрасники изготовляют из латекса, шерсти или гелевой пены – эти материалы отводят тепло во время сна. Они также имеют вентиляционные отверстия для обеспечения воздухопроницаемости.

Проветривание

Может прозвучать странно, но оставлять окно спальни открытым в течение дня не рекомендуется, по крайней мере, если вы хотите сохранить прохладу. Эксперты говорят, что лучше держать окно закрытым, чтобы горячий воздух не проникал в комнату.

Бутылка с водой или распылителем

Старый добрый лайфхак – возьмите в постель бутылку с холодной водой и кубиками льда и наслаждайтесь приятной температурой во время сна.

Либо наполните бутылки с пульверизатором прохладной водой и периодически опрыскивайте лицо и шею.

Охлаждение подушек

Редактор Холли Уолш рекомендует положить наволочку в пакет с застежкой-молнией и оставить ее в морозильной камере за несколько часов до сна.

Комнатные растения

Растения действительно могут помочь снизить температуру в помещении. Когда воздух нагревается, растения часто выделяют избыток воды из своих листьев – в результате они охлаждают себя и окружающую среду. Можно приобрести каучуконосы, вечнозеленые китайские растения, пальмы, тещины языка и фикусы Бенджамина.

Одежда для сна

Лучшим вариантом является хлопчатобумажная пижама свободного кроя. Хлопок обладает влагопоглощающими свойствами и хорошо "дышит". А вот синтетических материалов следует избегать.

Кстати, некоторая техника делает дом летом еще теплее. Какие приборы выделяют тепло и что нужно выключить летом, чтобы охладить помещение – читайте в материале.

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