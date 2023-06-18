Какие приборы делают ваш дом летом еще теплее: немедленно их выключите

В жаркие летние дни поддерживать прохладу в доме или в квартире можно даже без кондиционера. Мало кто знает, что обычная бытовая техника может усугубить ситуацию.

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Некоторые приборы делают дом летом более теплым. Какие приборы выделяют тепло и что следует выключить летом, чтобы охладить помещение, рассказало издание Express.

Приборы, которые нужно подключать к розеткам, как правило, производят определенный уровень тепла, достаточный для того, чтобы еще больше повысить температуру в комнате. Особенно идет речь о небольших комнатах с невысоким уровнем вентиляции.

Аллан Рейд, генеральный директор и эксперт по недвижимости в Art Windows and Doors, подчеркнул, что следует "избегать поглощающей энергию электроники" – это поможет сохранить прохладу в доме.

"Использование электроники, например телевизора или компьютера, потребляет значительное количество электроэнергии, особенно если техника включена в течение длительного времени", – подчеркнул Рейд.

Таким образом, в жару лучше либо включать их на короткий период или вообще не включать.

Крис Най, эксперт по недвижимости Your Overseas Home, добавил, что подключенная техника генерирует тепло, даже если она выключена или не используется.

Он советует выключать из сети следующие приборы:

тостеры;

чайники;

компьютеры;

музыкальные центры;

телевизоры.

Что касается большой бытовой техники, например стиральных машин, Крис рекомендует по возможности использовать их только ночью – конечно, если шум не будет мешать соседям в многоквартирном доме.

Посудомоечные машины также следует включать на ночь. В качестве приятного бонуса это позволит сэкономить на счетах за электроэнергию.

Лампы накаливания, которые, по словам эксперта, "тратят огромное количество своей энергии на излучаемое ими тепло", следует заменить на компактные люминесцентные лампы.

Колетт Томан, интерьерный стилист Make My Blinds предложила не подзаряжать гаджеты в ночи, если в комнате слишком жарко, поскольку они излучают тепло, которое еще больше повысит температуру. Лучше ставить телефон на зарядку ранним утром.

Кстати, все знают, что летом следует пить много воды, спать с открытыми окнами и выбирать одежду из натуральных тканей. Но есть и менее очевидные советы. К примеру, в период максимальной жары лучше отказаться от мороженого и спаржи. Также эксперты не рекомендуют делать определенные косметические процедуры. Какие еще есть способы избежать перегрева – читайте в материале.

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