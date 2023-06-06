Как охладить напиток в считанные минуты: летние лайфхаки

Один из самых легких и приятных способов охладиться в летнюю жару – это выпить что-нибудь холодное. Но холодильник не всегда может быть поблизости. К примеру, во время пикника на природе.

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Впрочем, существует несколько лайфхаков, как охладить напитки и без этого бытового прибора. OBOZREVATEL собрал наиболее эффективные.

Погрузите бутылку в воду

Если вы отдыхаете у водоема, то природный холодильник находится прямо возле вас – это вода. Закопайте бутылки в песок на дне, чтобы их не унесло течением, или сложите в ведро на веревке и опустите в воду, если вы отдыхаете на лодке. Уже через некоторое время температура жидкости в них станет очень приятной – не слишком холодной, но весьма освежающей. Но у поверхности и на мели вода все же может быть довольно теплой, поэтому, чтобы действительно хорошо охладить напитки, их лучше держать на глубине.

Попробуйте мокрое обертывание

Чтобы не допустить нагрева бутылки, недостаточно не выставлять ее на солнце. Можно обернуть ее мокрым полотенцем или футболкой и поставить в хорошо проветриваемое место, а еще лучше на сквозняк. Пока вода из ткани будет активно испаряться, температура под ней сохраняется низкой и напиток останется прохладным. Однако следите, чтобы полотенце не высохло совсем – регулярно увлажняйте его.

Термосумка и лед

Переносной холодильник для напитков можно сделать из термосумки, которые продаются в каждом более-менее крупном супермаркете, и кубиков льда – заготовленных дома или купленных в том же супермаркете. Просто поставьте бутылки в сумку и пересыпьте их льдом. Чем лучше термоизоляция сумки, тем дольше не будет таять лед.

Тот же способ, но плюс крупная соль

Если термосумка плохо держит температуру или у вас под рукой только ведро или тазик, наполните свою емкость водой и насыпьте туда немного льда и примерно 100 граммов соли. Лед в таких условиях будет таять медленнее, ведь соленая вода замерзает при более низкой температуре. Таким образом, бутылки будут в холоде дольше.

Термос или термокружка

Обычно мы воспринимаем термос как емкость, которая может поддерживать напитки горячими, но его термоизоляционные свойства позволяют поддерживать и низкую температуру. Поэтому просто перелить заранее охлажденный напиток в такую емкость будет хорошей и эффективной идеей.

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