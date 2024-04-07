Чем натереть окна, чтобы они сверкали чистотой даже после дождя: метод, о котором мало кто знает

С первым весенним теплом приходят и традиционные предпасхальные уборки. Помыть окна – задача несложная, но переменная апрельская погода вносит коррективы. Вряд ли кому-то хочется тратить много времени и усилий на очистку стекла от пыли и разводов, однако пригодится один простой лайфхак.

Чтобы окна были блестящими и чистыми даже после дождя, эксперты рекомендуют попробовать эффективный раствор. Какие ингредиенты пригодятся для приготовления и как его использовать – читайте в материале OBOZ.UA.

Необходимые ингредиенты:

вода;

глицерин;

кондиционер для волос.

Пошаговая инструкция

Налейте в емкость ½ стакана воды и добавьте 1 столовую ложку кондиционера для волос. Тщательно перемешайте и добавьте еще 1 ложку глицерина. Это прозрачная, очень густая и вязкая жидкость, которая имеет способность поглощать влагу из воздуха и удерживать ее. Должна получиться однородная консистенция раствора. Помойте окна, используя ваше привычное очисточное средство – нужно удалить из стекла пыль, грязь и другие отложения. Глицериновый раствор нужно наносить на абсолютно сухое стекло. С помощью пульверизатора равномерно нанесите полученное средство на поверхность. Последний этап – вытирание. Возьмите сухую тряпку из микрофибры и тщательно протрите стекло. Будьте внимательны, чтобы не осталось разводов, которые будут преломлять свет. Этот шаг поможет обеспечить равномерное распределение раствора и его проникновение в поры стекла.

Глицериновый раствор поможет сохранить окна чистыми, вне зависимости от погоды.

Есть один очень дешевый лайфхак: после нанесения моющего средства протрите окна газетой. Она не оставляет ворсинок, но может чернилами повредить рамы.

Кроме того, после мытья окон эксперты предлагают обработать стекло кондиционером для белья. Это средство идеально справится с разводами и будет предотвращать дальнейшее оседание пыли.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что одним из самых эффективных средств для мытья окон является белый уксус. Как правильно его использовать – читайте в материале.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.