Как отмыть окна до идеального блеска: понадобятся три ингредиента

Весна – идеальное время, чтобы отмыть окна до идеального блеска. Однако некоторые популярные средства часто оставляют разводы.

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Есть один очень эффективный способ очистить стекло так, чтобы оно сияло. Какие три ингредиента для этого понадобятся – читайте в материале OBOZREVATEL.

Приготовить действенный раствор очень просто. Это действительно эффективный и простой лайфхак.

Необходимые ингредиенты:

белый уксус

средство для мытья посуды

вода

В небольшую емкость налейте горячую воду, но осторожно: вода не должна быть кипятком. Добавьте уксус и жидкость для мытья посуды в пропорции 1:1. После этого протрите загрязненные окна.

Раствор не будет оставлять разводы благодаря кислотности уксуса. А моющее средство быстро очистит от загрязнений.

Стоит отметить, есть еще один очень полезный и действенный лайфхак для мытья окон. Снова понадобится уксус. Очищаем стекло от пыли, протерев его бумажным полотенцем. Затем делаем раствор, смешивая воду и белый уксус в пропорции 2:1. Наливаем средство в пульверизатор и опрыскиваем стекло. Под действием кислот, содержащихся в составе уксуса, загрязнения и масляные пятна быстро расщеплятся. Протереть стекло можно либо смятой газетой, либо салфеткой из микрофибры.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем мыть окна, чтобы они сияли, как в отеле.

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