Будут увядать и болеть: три места в квартире, где нельзя ставить комнатные цветы

Комнатные растения не только добавляют уюта. Многочисленные исследования показали, что растения способны очищать воздух от токсинов, регулировать уровень влажности и даже могут помочь избавиться от стресса.

Важно правильно выбрать место для цветов, ведь малейшие ошибки могут привести к пожелтению листьев или загниванию корней. Где в доме не стоит ставить комнатные растения – читайте в материале OBOZ.UA.

Совет 1

Комнатные растения не переносят сквозняков и резких перепадов влажности. Если горшки поставить на подоконнике рядом с радиаторами, естественно, цветы начнут сохнуть и увядать. Лучше размещать растения подальше от окон, на которых в холодное время образуется конденсат и не ставить горшки на сквозняках.

Совет 2

Важно также следить за температурным режимом, имеющим первостепенное значение для качественного и регулярного цветения. Большинство растений не переносят холода, поэтому не следует размещать их рядом с балконом, особенно в зимний период.

Совет 3

Большинство растений очень чувствительны к прямому солнечному свету. Их лучше ставить в полутеневые места с рассеянным светом. Активное солнце может вызвать серьезные ожоги на листьях и потерю цветоносов. Главным признаком избыточного освещения считается появление желтых пятен. Листья начинают сохнуть и обесцвечиваться. Емкость следует сразу же переместить в затененное место.

И хотя здоровый рост растений напрямую зависит от доступа к свету, однако некоторые из них приспособились к низкой интенсивности освещения. OBOZ.UA рассказывал о топ-5 растениях, которые будут прекрасно цвести и в затененных условиях.

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