Красивые и безопасные: какие комнатные цветы лучше подойдут для детской комнаты

Есть много исследований, посвященных пользе комнатных растений в доме и офисе. Растения очищают воздух от токсинов, улучшают настроение, стабилизируют уровень влажности – не говоря уже об эстетических аспектах.

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Однако следует быть осмотрительными – некоторые растения чрезвычайно ядовиты опасны для детей и домашних животных. Они вызывают аллергические реакции, раздражение кожи, отравление при попадании в организм. Эксперты рассказали, какие комнатные цветы лучше подойдут для детской комнаты.

Бостонский папоротник

Детские комнаты станут отличным местом для безопасных и неприхотливых растений, то есть тех, которые не вызывают раздражения кожи или расстройства желудка при попадании сока. Бостонский папоротник является одним из лучших вариантов. Он абсолютно безопасен, не требует особого ухода и станет отличным декором для помещения.

Вьющиеся растения

Вьющиеся растения очищают воздух от токсинов и микропыли, эффективно обогащают кислородом и нормализуют уровень влаги. Они выдерживают слабое освещение (поэтому можно закрывать жалюзи во время дневного сна), быстро растут и неприхотливы в уходе. Каскад вьющихся растений эффектно украсит полки.

Арека или золотая пальмовая ветвь

В поиске больших и выразительных растений для детской комнаты, следует убедиться, что они достаточно тяжелые, чтобы не опрокинуться от удара или толкания. Арека или золотая пальмовая ветвь станет отличным дополнением к интерьеру. Однако растению нужно светлое пространство, ведь без достаточного количества солнечного освещения листья быстро пожелтеют и опадут.

Сансевиерия

Для детей постарше можно приобрести сансевьерию. Это одно из немногих комнатных растений, способных очищать воздух и высвобождать кислород в течение ночи (этот процесс известен как кислотный метаболизм). Лучше всего поставить емкость на расстоянии не более 1,5 метра от кровати. Сансевиерии неприхотливы в уходе, не нуждаются в частом поливе и выдерживают различные условия освещения. Однако учтите, что эти растения умеренно токсичны и могут вызвать отек и онемение языка, если большая доза сока попадет на слизистые.

Флористы говорят, что некоторые растения лучше не ставить в детской комнате. Дифенбахия, например, может вызвать серьезные кожные реакции, тошноту и отек языка. А визуально привлекательный каладиум достаточно опасен, ведь содержит кристаллы оксалата. Подробнее об этих и других опасных растениях – читайте в материале.

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