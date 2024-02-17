Топ-5 комнатных деревьев, которые будут прекрасно расти даже при слабом освещении
Комнатные деревья помогут оживить интерьер и освежить пространство. Это не только стильное, но и полезное решение: растения регулируют уровень влаги и очищают воздух от токсинов.
Обычно массивные комнатные растения нуждаются в ярком естественном освещении, так что в квартирах их вырастить довольно трудно. Эксперты составили рейтинг неприхотливых растений, которым подойдет слабое комнатное освещение.
Почему освещение имеет значение
Упомянем школьный курс биологии. Фотосинтез – это синтез органических соединений из неорганических с использованием энергии света. Комнатные растения используют хлорофилл, химическое соединение в своих листьях, чтобы поглощать солнечную энергию, а затем происходит превращение других компонентов – воды, углекислого газа и минералов – в простые сахара.
Часть этих сахаров растение сразу начинает использовать для роста, а остальное превращает в другие вещества, в частности крахмал, который накапливается в ветвях, стволе и корнях для будущего роста и фотосинтеза.
Таким образом, здоровый рост растений напрямую зависит от доступа света, однако некоторые деревья приспособились к низкой интенсивности освещения.
Драцена (Dracaena fragrans)
Драцена, хоть и любит солнечные лучи, однако может приспособиться и к менее освещенным условиям. Летом при благоприятной и не слишком влажной погоде емкость с драценой можно выносить на улицу.
- Полив: поддерживайте постоянную влажность в течение вегетационного периода, с весны до осени, поливайте еженедельно. Влага должна выходить через дренажные отверстия контейнера. Зимой можно сократить полив.
- Тип почвы: насыщенный органикой, хорошо дренированный, например смесь на основе торфа.
- Температура: от 15 до 25 °C.
Аралия
Блестящие, зубчатые листья меняются от медного или бордового до насыщенно-зеленого цвета, особенно при изменениях освещения. Аралия отлично подходит для небольших помещений.
- Полив: обеспечьте постоянную влажность, но избегайте постоянно мокрой почвы. Чрезмерная влажность приведет к появлению грибка.
- Тип грунта: подойдет почва на основе торфа, смешанная с перлитом, песком и вермикулитом для быстрого дренажа.
- Температура: от 18 до 29 °C.
Фикус "Аллия"
- Полив: В течение вегетационного периода, от весны до осени, растение нуждается в регулярном обильном поливе. Нужно выбрать емкость с дренажными отверстиями.
- Тип почвы: плодородная почва на основе торфа, смешанная с перлитом, песком, гравием и/или вермикулитом для быстрого дренажа.
- Температура: от 21°C.
Пахира (малабарский каштан)
Это неприхотливое растение, которое не любит яркого света и будет идеально расти в полутени.
- Полив: полив следует производить после высыхания верхнего слоя почвы, чаще – в период вегетации: весной и летом, реже – зимой. Важно подобрать контейнер с хорошим дренажем во избежание переувлажнения корневой системы.
- Тип почвы: плодородная, хорошо дренированная почва. При необходимости добавьте торфяной мох, перлит, песок или гравий для дополнительного дренажа.
- Температура: 18-23 °C.
Замиокулькас
Это неприхотливое растение любит яркое, косвенное освещение, но также будет процветать в полутеневых условиях.
- Полив: поливайте каждые две-три недели, позволяя почве полностью высыхать между поливами.
- Тип грунта: любая хорошо дренированная смесь для горшков.
- Температура: 18-23 °C.
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