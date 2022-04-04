Зеленский примет решение, которое изменит ход истории, а Украина будет в НАТО: астролог озвучил прогноз

Украина получит победу в войне с Россией, которую развязал глава Кремля Владимир Путин, но о полном завершении боевых действий и победе Украины можно будет говорить только спустя 8 месяцев от 24 февраля. Это не значит, что все время будет активная фаза войны, речь идет именно о полной победе украинского народа в противостоянии с врагом.

Об этом в интервью Vgorode заявил победитель "Битвы экстрасенсов" Максим Гордеев. По его словам, нет никаких сомнений, что победа в войне будет за Украиной.

"Карты Таро четко показали 2-ку Кубков, что символизирует мощный энергетический союз с очень важным партнером или страной. Также выпала карта Звезды, которая не только нашу победу обещает, а и то, что мы отвоюем свою землю несмотря ни на что", - отметил он.

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По словам Гордеева, он не может пока ответить, будет ли президент Украины Владимир Зеленский избран главной государства во второй раз – многое зависит от решений, которые будет принимать лидер сейчас. Однако Украину ждет важное событие, Зеленский примет волевое решение, которое изменит ход истории.

Гордеев подчеркнул, что Украина станет членом НАТО, и вполне вероятно, что это может произойти уже в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.

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