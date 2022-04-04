Зеленский примет решение, которое изменит ход истории, а Украина будет в НАТО: астролог озвучил прогноз

Мария Шевчук
Астрология
2 минуты
Зеленский примет решение, которое изменит ход истории, а Украина будет в НАТО: астролог озвучил прогноз

Украина получит победу в войне с Россией, которую развязал глава Кремля Владимир Путин, но о полном завершении боевых действий и победе Украины можно будет говорить только спустя 8 месяцев от 24 февраля. Это не значит, что все время будет активная фаза войны, речь идет именно о полной победе украинского народа в противостоянии с врагом.

Об этом в интервью Vgorode заявил победитель "Битвы экстрасенсов" Максим Гордеев. По его словам, нет никаких сомнений, что победа в войне будет за Украиной.

"Карты Таро четко показали 2-ку Кубков, что символизирует мощный энергетический союз с очень важным партнером или страной. Также выпала карта Звезды, которая не только нашу победу обещает, а и то, что мы отвоюем свою землю несмотря ни на что", - отметил он.

Видео дня
Украина получит важную поддержку

По словам Гордеева, он не может пока ответить, будет ли президент Украины Владимир Зеленский избран главной государства во второй раз – многое зависит от решений, которые будет принимать лидер сейчас. Однако Украину ждет важное событие, Зеленский примет волевое решение, которое изменит ход истории.

Зеленскому нужно будет принять волевое решение

Гордеев подчеркнул, что Украина станет членом НАТО, и вполне вероятно, что это может произойти уже в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

Обращение OBOZREVATEL
УкраинаВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022ГороскопыВладимир Зеленский