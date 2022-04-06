Украина нанесет большой удар по России: мольфарка рассказала, чем закончится война и что будет с Крымом

Украина получит победу в войне с Россией и сможет вступить в Европейский союз. Политические решения президента Украины Владимира Зеленского станут большим ударом для российский власти.

Об этом заявила самая известная в Грузии провидица и мольфарка Лели Какулия. По ее словам, Украина сможет полностью восстановить территориальную целостность и вернуть оккупированный Россией Крым.

"Украина станет большим могущественным государством без россиян…. Украинские власти подпишут все договоренности с Европой и страна войдет в Европейский союз", – отметила она.

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Мольфарка добавила, что России не удастся реализовать мечту об объединении советских республик, но это будут стараться скрыть от населения до последнего. На Северном Кавказе могут устроить бунт и объявить войну остальной части России, в результате чего Кремль потеряет этот регион.

По ее словам, президент России Владимир Путин не сможет урегулировать напряженную ситуацию в РФ и его ликвидируют, причем это сделает мусульманин. Волнения, которые начнутся в Чечне, докотятся до столицы России.

После битвы мусульман в Москве все будет разрушено, мы увидим время, когда вся Красная площадь будет залита кровью", – подытожила Лели Какулия.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.