'Украина их порвет': астролог спрогнозировал, когда ВСУ дадут мощный отпор оккупантам

Война Украины и России может длиться от одного до двух лет, самые тяжелые бои будут летом. В июле-августе украинские защитники дадут мощный отпор оккупантам.

Об этом на своей странице в Facebook заявил астролог Дмитрий Уранус. По его словам, в ближайшее время угроза ракетных ударов сохранится.

"Я думаю, когда Марс пойдет по Тельцу (июль-август), Украина их (оккупантов, – ред.) порвет!" – отметил он.

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В то же время астролог добавил, что в течение всего мая ракетные обстрелы, пожары и разрушения возможны в западных регионах Украины – по линии городов Луцк-Львов-Ужгород, где проходит линия негативного влияния Марса – бога войны.

Уранус подчеркнул, что Закарпатье больше не является самым безопасным регионом.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.