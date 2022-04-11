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У Путина есть два варианта смерти, но десант РФ еще может высадиться в Киеве: прогноз астролога

Мария Шевчук
Астрология
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У Путина есть два варианта смерти, но десант РФ еще может высадиться в Киеве: прогноз астролога

В России есть план применения ядерного оружия, в том числе против Украины, но вряд ли окружение главы Кремля Владимира Путина допустит подобный сценарий. Сам российский лидер сейчас находится в нестабильном психологическим состоянии, что может повлиять на принятие решений.

Об этом заявила таролог Елена Бюн. По ее словам, в России боятся использования ядерного оружия, и если Путин даст такой приказ, то ему будет грозить смерть.

"Окружение диктатора-убийцы будет делать все, чтобы тот не решился на применение ядерного оружия. Уже сейчас идут разговоры о ликвидации Путина, и он это понимает. Поэтому он сейчас одинок и доверяет только себе. Я четко вижу относительно Путина отравление или пулю", – отметила она.

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У Путина есть план по применению ядерного оружия, но окружение ему не позволит этого сделать

Таролог подчеркнула, что президента России Владимира Путина ликвидируют люди из его же окружения, которые не поддерживают захватнической политики и понимают, чем может закончиться ядерная война.

Бюн уточнила, что новые атаки на Киев нельзя исключать – в Кремле еще верят, что могут провести удачное наступление на украинскую столицу. Сейчас Россия накапливает силы, чтобы снова бросить их в бой – есть вероятность и высадки десанта в Киеве. Однако ВСУ дадут мощный отпор врагу, и план Путина по захвату Киева снова провалится.

Оккупанты еще могут атаковать Киев, но ВСУ дадут отпор

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что Украина в апреле-мае 2022 года будет вести тяжелые переговоры с Россией о прекращении войны, но противник попытается выжать максимум из ситуации на фронте, что негативно повлияет на диалог сторон. Однако уже вскоре война в Украине может перейти в менее агрессивную фазу.

Победитель "Битвы экстрасенсов" Максим Гордеев заявил, что в апреле 2022 года ситуация в Украине несколько стабилизируется и, несмотря на боевые действия, в некоторых регионах начнется восстановление городов. Серьезных атак на западные области не будет.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.