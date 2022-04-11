У Путина есть два варианта смерти, но десант РФ еще может высадиться в Киеве: прогноз астролога

В России есть план применения ядерного оружия, в том числе против Украины, но вряд ли окружение главы Кремля Владимира Путина допустит подобный сценарий. Сам российский лидер сейчас находится в нестабильном психологическим состоянии, что может повлиять на принятие решений.

Об этом заявила таролог Елена Бюн. По ее словам, в России боятся использования ядерного оружия, и если Путин даст такой приказ, то ему будет грозить смерть.

"Окружение диктатора-убийцы будет делать все, чтобы тот не решился на применение ядерного оружия. Уже сейчас идут разговоры о ликвидации Путина, и он это понимает. Поэтому он сейчас одинок и доверяет только себе. Я четко вижу относительно Путина отравление или пулю", – отметила она.

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Таролог подчеркнула, что президента России Владимира Путина ликвидируют люди из его же окружения, которые не поддерживают захватнической политики и понимают, чем может закончиться ядерная война.

Бюн уточнила, что новые атаки на Киев нельзя исключать – в Кремле еще верят, что могут провести удачное наступление на украинскую столицу. Сейчас Россия накапливает силы, чтобы снова бросить их в бой – есть вероятность и высадки десанта в Киеве. Однако ВСУ дадут мощный отпор врагу, и план Путина по захвату Киева снова провалится.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что Украина в апреле-мае 2022 года будет вести тяжелые переговоры с Россией о прекращении войны, но противник попытается выжать максимум из ситуации на фронте, что негативно повлияет на диалог сторон. Однако уже вскоре война в Украине может перейти в менее агрессивную фазу.

Победитель "Битвы экстрасенсов" Максим Гордеев заявил, что в апреле 2022 года ситуация в Украине несколько стабилизируется и, несмотря на боевые действия, в некоторых регионах начнется восстановление городов. Серьезных атак на западные области не будет.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.