Три знака зодиака могут потерять все в 2022 году: их ожидает худший период в жизни

2022 год оказался непростым для большинства украинцев из-за войны, развязанной Россией. Проблемы свалились на многих, но некоторых они будут преследовать весь год.

Астрологи издания People Act Magazine назвали три знака зодиака, которые могут потерять все в 2022 году. Он станет худшим в их жизни.

Весы

Уроженцев этого знака ждут большие неприятности – для них пришло время правды. Весы привыкли скрывать свои истинные чувства, но этот год заставит их расставить все по полочкам и стать честными с собой. Притворяться, что все в порядке, не выйдет – проблемы затронут все сферы жизни, и Весы могут потерять то, что очень ценили.

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Лев

Львов ждет год большого дискомфорта, который буквально перевернет их мир и заставит по-новому взглянуть на жизнь. Трудности будут идти одна за одной, и уроженцы знака будут едва ли успевать реагировать на происходящее. Особое беспокойство вызывают даты 30 апреля, 16 мая, 25 октября и 8 ноября – возможны потрясения и большие потери.

Водолей

Для уроженцев этого знака 2022 год станет "временем понимания" – они осознают, что больше всего ценно в их жизни. Водолеям придется взглянуть на привычные вещи совершенно под иным углом, вполне вероятно, что речь пойдет о смене профессии. Трудностей и потерь у Водолеев будет много, но они сделают их сильнее – дела наладятся в 2023 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.

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