Смерть Путина очень близко: таролог рассказала, чего ждать 9 мая

Россия, которая ведет кровавую войну против Украины, попытается объявить о какой-то победе 9 мая. Однако главу Кремля Владимира Путина ждет скорая смерть.

Об этом заявила таролог Ирина Ходак. По ее словам, 8-9 мая нужно быть очень осторожными, поскольку оккупанты могут готовить на эти "символичные" даты подлые действия. Есть риск того, что могут пострадать много военных.

"9 мая враг будет праздновать войну, какое-то объявление. Это может быть как объявление полномасштабной войны, так и рапорт о своих успехах в Украине. Однако после этой даты в промежутке, когда ночь переходит в день, или наоборот, день заканчивается и наступает кромешная темнота, начнет происходить что-то фатальное для России и лично для Путина", – отметила Ходак.

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Таролог подчеркнула, что произойдет переломный момент – России и Путину выпадает карта смерти, а это значит, что жизненный путь главы Кремля будет окончен.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.