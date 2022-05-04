Сколько будет длиться война в Украине: астролог озвучил прогноз

Война России против Украины, которую развязал глава Кремля Владимир Путин, может затянуться. Боевые действия только разгораются.

Об этом заявил астролог Дмитрий Уранус. По его словам, в июне-июле линией Марса, которая указывает на разрушительную энергию, будет затронута не только Украина, включая Крым, но и Россия.

"Пока Путин жив – война не закончится. А у Путина впереди два критических года. Так что война от одного до двух лет, с перерывами", – заявил он.

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Астролог подчеркнул, что линия негативного влияния Марса, который является богом войны, проходит в регионах западной Украины, по линии городов Луцк-Львов-Ужгород. Там могут быть ракетные обстрелы, пожары и разрушения в течение мая.

"Опасность для городов запада Украины не снижается. Закарпатье больше не является самым безопасным регионом", – отметил Уранус.

Он добавил, что в ближайшие дни будет точным аспект соединения Солнца и Урана в Тельце, что еще больше увеличивает вероятность массированных ракетных и авиационных ударов с воздуха по всей Украине, без привязки к конкретным городам.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.