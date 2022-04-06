Россию ждет раскол на части: астролог дал прогноз и оценил вероятность ядерной войны

Россия в войне против Украины не дойдет до использования химического или ядерного оружия, а самому режиму главы Кремля Владимира Путина грозит крах. Кроме того, после окончания боевых действий Россию ждет раскол на четыре части.

Об этом заявил экстрасенс Сергей Кобзарь. По его словам, использовать ядерное оружие Путин не сможет из-за того, что окружение не позволит ему предпринять такой шаг.

Экстрасенс отметил, что встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время точно не будет, поскольку глава Кремля ее очень боится.

"Причем по многим причинам – начиная с угроз внутри страны, заканчивая тем, что по силе своего духа, политической силе, по поддержке народа один Вова полностью проиграл второму", – отметил Кобзарь.

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Экстрасенс подчеркнул, что Россия пытается использовать переговорный процесс как тайм-аут, а реальные переговоры могут быть только после того, как Москва полностью проиграет войну.

"Раскол России до 4 частей неизбежен. Более того, это единственное, что может спасти окружение Путина…. Как только закончится война и будет подавлен этот режим, тут же будет раскол", – подытожил Кобзарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.