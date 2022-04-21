Режим Путина рухнет, Россию разделят на части: экстрасенс дал прогноз, чем и когда закончится война

Украина получит победу в войне с Россией, но главе Кремля Владимиру Путину удастся избежать суда в Гааге. За военные преступления будет отвечать президент Беларуси Александр Лукашенко.

Россию ждет развал, который начнется сразу же после падения путинского режима. Об этом заявил участник "Битвы экстрасенсов" Сергей Кобзарь.

По его словам, вероятность переворота в России очень высока, что в дальнейшем спровоцирует территориальное разделение страны.

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"Развал будет 100 процентов. Как только закончится война, рухнет режим, будет разделение территорий", – отметил он.

Кобзарь подчеркнул, что победа в войне будет за Украиной, ведь переломный момент в боях был еще в марте. Экстрасенс подчеркнул, что уже на майские праздники украинцы смогут спокойно жарить шашлыки.

В то же время он добавил, что Россия может решиться на реванш, если ее не "додавят" в экономическом плане.

"Раненого медведя оставлять нельзя. Его надо уничтожать. Полностью уничтожить экономику, до такого состояния, чтобы у них стоял выбор между купить килограмм муки или порох для патронов", – подытожил Кобзарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог под ником Яна Ezoterichka заявила, что осажденный оккупантами Мариуполь будет освобожден, но бои за него будут длиться весь апрель и начало мая. Людям, которые находятся в городе, будет очень тяжело, они на грани выживания.

Самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук считает, что Путин умрет от тяжелой болезни в ближайшее время. Его страну ждет распад, что может привести к тому, что РФ вовсе исчезнет с карт мира.

Известный астролог и судья проекта "Битва экстрасенсов" Хаял Алекперов отметил, что Украина победит в войне с Россией, а страну-агрессора ждет расплата за все содеянное. Кремль обречен на поражение, на что указывает и дата российского вторжения – 24 февраля считается очень неблагоприятной датой.