Ангел с мечом на Майдане и страшная расплата Путина: астрологи рассказали, когда и чем завершится война

Украина победит в войне с Россией, а страну-агрессора ждет расплата за все содеянное. Кремль обречен на поражение, на что указывает и дата российского вторжения – 24 февраля считается очень неблагоприятной датой.

Об этом заявил известный астролог и судья проекта "Битва экстрасенсов" Хаял Алекперов. По его словам, 2022 год обладает особой энергетикой – число два считается "ангельским", ведь оно обозначает гармонию и порядок.

Алекперов отметил, что тот, кто осмелится нарушить "божественный" баланс, понесет наказание – и чем сильнее будет агрессия, тем большая расплата настанет нападавшего. Украина уже получила колоссальную поддержку от мира, а поэтому в ее победе нет сомнений.

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"Недавно мне был сон. Я увидел, как я стою на Майдане Незалежности. Ярко светит солнце, цветут розы и радостно звонят колокола. И вдруг в солнечном свете я увидел Ангела с мечом. Он мне сказал только одну фразу: "Свет всегда побеждает тьму, не сомневайся", – отметил он.

В свою очередь, ясновидящая Екатерина Синчук уточнила, что договоренности Украина и Россия могут заключить в средине мая, но долго президент России Владимир Путин не проживет. Она считает, что роковой датой для него станет 22 августа.

Ведический астропсихолог Мирослава Барабаш отмечает, что в мае украинцы постепенно начнут возвращаться к мирной жизни, но полного выведения войск не стоит ждать раньше сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что Украина в апреле-мае 2022 года будет вести тяжелые переговоры с Россией о прекращении войны, но противник попытается выжать максимум из ситуации на фронте, что негативно повлияет на диалог сторон. Однако уже вскоре война в Украине может перейти в менее агрессивную фазу.

Астропсихолог Валентина Виттрок отметила, что президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, скрывает свою настоящую дату рождения, чтобы никто не мог понять, что его ждет. Однако наиболее подходящая к его психотипу дата – 7 октября 1950 года.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.