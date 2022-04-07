Пять знаков зодиака ждут грандиозные перемены в жизни: следующие 5 лет принесут им большое счастье

Удача в жизни – именно то, чего не хватает многим для достижения заветных желаний. Но есть те, кого ждет очень счастливый период благодаря влиянию Юпитера.

Об этом рассказали астрологи издания Santeplusmag. По их словам, 2022 год станет судьбоносным для пяти знаков зодиака – впереди у них пять счастливых лет.

Овен

Уроженцы этого знака готовы на все ради достижения своих целей, они очень оптимистичны и не боятся рисковать. Овнов часто ставят в пример другим, ведь они ответственно относятся к выполнению любых задач, умеют держать слово и знают, как наладить разговор с кем угодно.

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В жизни уроженцев этого знака произойдут перемены, которые позволят им получить долгожданную финансовую стабильность. Они смогут жить настоящим и не заботиться о будущем. Благодаря своей деловой хватке, Овны могут получить должность мечты и много путешествовать

Телец

Тельцы хотят найти в жизни баланс между чувствами и разумом, ведь они очень упрямы. Уроженцы знака смогут отыскать то дело, которому захотят посвятить свою жизнь, и это будет приносить им немалый доход. Тельцов ждет увеличение финансового достатка – они смогут зарабатывать столько, сколько всегда хотели.

Дева

Люди, рожденные под этим знаком, очень рациональны, и звезды предсказывают им пять лет изобилия. Девы смогут разбогатеть и осуществить самые смелые мечты. Они – настоящие перфекционисты, которые ежедневно борются за то, чтобы стать лучшей версией себя. Для Дев важна каждая деталь, что позволит им получить повышение в карьере.

Лев

Уроженцев этого знака ждут пять лет процветания – им предложат работу мечты с очень хорошей зарплатой. Львы смогут не только работать в свое удовольствие, но и путешествовать по миру. У представителей этого знака будет получаться все, за что бы они не взялись – им точно будут завидовать окружающие.

Козерог

Козерогов называют рожденными под счастливой звездой, ведь они без труда достигают успеха в жизни. Но ближайшие пять лет будут для них особенно благоприятными. Они смогут достичь финансового успеха, который позволит жить в достатке и не думать о завтрашнем дне. Кроме того, Козероги смогут осуществить давнюю мечту.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.